Lemtingas telefono skambutis prie vairo baigėsi kraupia tragedija: žuvo mylimoji

Bylos duomenimis, 2023 m. rugsėjo 21 d., apie 7 val. Simonas su kompanija automobiliu „VW Golf“ važiavo link Jonavos.
Simonas neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Tačiau tai netrukdė skrieti dideliu greičiu. Vyras nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio sankasos į kelkraštį ir apsivertė.
Tuomet priekinėje keleivio vietoje sėdėjusi keleivė buvo išsviesta iš automobilio ir dėl patirtų sužalojimų žuvo eismo įvykio metu. Automobilio gale sėdėjęs keleivis patyrė sužalojimus, sukėlusius nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Suskambo telefonas
Kaltinamasis, apklaustas teisiamajame posėdyje, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2023 m. rugsėjo 21 d. išvažiavo iš namų link degalinės, nuo kurios autobusu turėjo vykti į Jonavą.
Važiavo automobiliu „VW Golf“, kuris priklauso jam, teisės vairuoti transporto priemonę neturėjo. Su žuvusia moterimi jie gyveno kartu, o kitą žmogų paėmė pakeliui.
Kokiu greičiu važiavo, neprisimena. Draugė sėdėjo priekyje, o kitas žmogus – gale. Keleivė nebuvo prisisegusi saugos diržo.
Važiuojant niekas netrukdė vairuoti. Tačiau suskambus telefonui, kuris buvo prie bėgių svirties, siekė jį paimti, o tada išvažiavo į šalikelę.
Draugei surikus, važiavo atgal į plentą, automobilį sumėtė, o tada jie įvažiavo į griovį, automobilis vertėsi ir jis prarado sąmonę.
Sąmonę atgavo automobilyje, keleivis taip pat buvo viduje, o jo draugė – lauke. Nesiorientavo, kiek laiko buvo be sąmonės.
Matė, kad draugė yra be gyvybės ženklų. Pakeleivis iškvietė pagalbą. Mano, kad įvykio priežastis pašalinė veikla – telefono ieškojimas, vairavimo patirties neturėjimas.
Dėl padaryto nusikaltimo vyras nuoširdžiai gailėjosi. Prašė baudžiamąją bylą nutraukti ir atiduoti jį pagal laidavimą močiutei, nes tai vienintelis galimas laiduotojas.
Vyresnio amžiaus moteris, apklausta teisiajame posėdyje, parodė, kad yra kaltinamojo močiutė. Su anūku bendrauja telefonu ir virtualioje erdvėje, nuoširdžiai, gyvai susitinka du-tris kartus per savaitę, santykiai artimi.
Žino apie anūko psichologinę būseną. Mano, kad galės anūkui daryti teigiamą įtaką, jis jos klausys ir ateityje įstatymui nenusižengs.
Nukentėjusiojo liudijimas
Nukentėjęs keleivis pasakojo, kad su Simonu bendrauja nuo vaikystės, nes yra kaimynai. Paskutiniais metais Simonas gyveno kartu su drauge.
Jie visi kartu mokėsi profesinėje mokykloje. Išėjęs ryte iš namų (kažkiek vėlavo), gatvėje pamatė, kad iš kiemo išvažiavo Simonas su drauge savo turimu neseniai pirktu „VW Golf“ automobiliu.
Jis paprašė, kad paimtų ir jį. Įsėdo į automobilio galą. Kaimynas sakė, kad nuvažiuos iki visuomeninės stotelės, kuri yra prie degalinės, ten paliks automobilį ir nuo stotelės važiuos į Jonavą autobusu.
Kelio danga buvo sausa, šviesus paros metas. Važiavo vidutiniu greičiu, t. y. 60-70 km/val greičiu. Važiuojant Simonas mobiliuoju telefonu nesinaudojo, vairavo dėmesingai. O tada staiga nutiko nelaimė.
Istorijos atomazga
Policijos pareigūnai pasakojo, kad buvo gautas pranešimas, jog nuo kelio nuvažiavo ir keletą kartų vertėsi automobilis „Golf“.
Pranešta, kad mergina išsviesta iš automobilio, guli pievoje, du vyrai toliau taip pat sužaloti, sužalojimai nežinomi, dėl prispaustų nežinoma.
Kelio kairėje pusėje, laukuose buvo pastebėtas ant dešinio šono apsivertęs automobilis „VW Golf“. Šalia automobilio gulėjo mergina, kuri nerodė jokių gyvybės ženklų.
Vairuotojas prisipažino, kad važiuojant automobiliu patikrino mobilųjį telefoną, dėl ko užvažiavo ant kelkraštyje esančio žvyro, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi. Vairuotojas nurodė, kad neturi teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės.
Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjai nusprendė atleisti Simoną nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį pagal laidavimą be užstato močiutės atsakomybėn, ir bylą jo atžvilgiu nutraukti.
Nustatytas laidavimo terminas – 1 metai, skaičiuojant jį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Simonui 3 metams uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones. Jis dar įpareigotas sumokėti 700 eurų nukentėjusiųjų advokatams.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka galėjo būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.
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