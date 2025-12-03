Krašto apsaugos viceministre tapo Vitalija Zumerienė

Pasak KAM, ji koordinuos krašto apsaugos sistemos įsigijimų, gynybos bei saugumo pramonės vystymo sritis.
„Gynybos įsigijimai ir pramonės plėtra reikalauja strateginio mąstymo ir gebėjimo valdyti sudėtingus procesus. Vitalija Zumerienė turi 20 metų patirtį valdant projektus ir organizacijas – nuo vykdančiosios direktorės privačiame sektoriuje iki strateginio valdymo departamento vadovės valstybės institucijoje“, – pranešime cituojamas Robertas Kaunas.
„Jos ekspertinė patirtis strateginio planavimo, finansų valdymo ir komandų vystymo srityse bus itin vertinga toliau stiprinant gynybos įsigijimų sistemą ir kuriant palankią aplinką Lietuvos gynybos pramonės augimui“, – teigė jis.
Nuo 2021 metų V. Zumerienė vadovavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Strateginio valdymo departamentui, kur buvo atsakinga už agentūros strateginį ir ES lėšų planavimą, rizikų valdymą, pirkimų planavimą ir valdymą, valdymo sistemų tobulinimą.
Prieš tai ji dirbo Žemės ūkio ministerijoje, Lietuvos teismo ekspertizės centre. Privačiame sektoriuje yra ėjusi vykdančiosios direktorės pareigas, dalyvavo pramonės projektų vystyme, konsultavo strateginio valdymo klausimais.
„Mano tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas gynybos įsigijimų procesas būtų efektyvus, skaidrus ir orientuotas į rezultatą, o Lietuvos gynybos pramonė turėtų visas sąlygas augti ir stiprinti mūsų nacionalinį saugumą. Tikiu, kad kartu su krašto apsaugos sistemos profesionalais ir verslo partneriais pasieksime ambicingų tikslų“, – teigė V. Zumerienė.
Naujoji viceministrė yra baigusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadybos ir verslo administravimo magistro studijas bei bioinžinerijos bakalauro studijas. Moka anglų, vokiečių ir rusų užsienio kalbas.
Kaip rašė BNS, R. Kauno komandoje darbą pratęsė praktiškai visa buvusios ministrės Dovilės Šakalienės politinė komanda – Karolis Aleksa, Bronius Bieliauskas ir Tomas Godliauskas, ministerijos kancleris Dainius Ivoškis.
Viceministrės darbo netęsia tik Loreta Maskaliovienė.
