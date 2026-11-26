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Didžiulės liepsnos veržėsi iš daugiabučio Panevėžyje. Degė butas trečiame aukšte. Ugnis ir dūmai kilo aukštyn. Eleonora ką tik grįžo iš ligoninės. Garbingo amžiaus senjorė prisikvėpavo nuodingų dūmų, per evakuaciją patyrė traumą.
„Dabar galva labai svaigsta ir vemti pykina, – pasakoja daugiabučio gyventoja Eleonora. – Įtvarą įdėjo, pati tai nebūčiau išėjusi jokiais būdais.“
Gaisras nuniokojo ne tik degusį butą. Aprūko laiptinė, butai viršutiniuose aukštuose. Vandeniu sulieti būstai apačioje.
Daugiabučio senjorams prireikė pagalbos
Žmonės pasakoja šiek tiek po pusės šešių išgirdę neįprastus garsus.
„Girdžiu tik: barkšt, barkšt į langą, paskui į duris, ir pamačiau, kad ugnis visur ir dūmų taip, kad nesimatė nei lubų, nei žemės“, – pasakoja Eleonora.
Laima dėkoja ugniagesiams ir sūnui, kuris ankstų rytą pažadino pajutęs dūmų tvaiką.
„Dėkoju už gyvybę. Mane prie lango, su chalatu, iš lovos, kvėpuok, kol atvažiavo gelbėtojai“, – pasakoja Laima.
Senjorė apsinuodijo dūmais, prireikė medikų pagalbos.
„Mane iš rankų į rankas ir perdavė, nuvežė į ligoninę“, – priduria Laima.
„Siaubingai atrodė, ugnis beveik iki stogo ėjo. Užtvindė dūmai laiptinę. Tai juos ten išvedinėjo po vieną, siaubiakas, tikrai“, – pasakoja daugiabučio gyventojas Virginijus.
Gaisras galėjo kilti dėl neatsargaus rūkymo
Gelbėtojai iš dūmais užtvindytų butų ir laiptinės žmones evakavo kaip galėjo – ką išvedė, ką kėlė per langus ir balkonus.
„Evakuoti buvo laiptinė, 7 žmonės, automobiliniu keltuvu 9 žmonės iškelti“, – komentuoja vyriausiasis specialistas Renaldas Nacickas.
Medikų pagalbos prireikė trims garbingo amžiaus moterims bei buto, kuriame kilo gaisras, šeimininkui.
„Išvežtas apsinuodijęs smalkėmis ir truputėlį apdegusiais plaukais“, – sako Panevėžio greitosios pagalbos vadovė Rūta Ramoškienė.
„Aš galvojau, kad jis sudegė. Kojos purvinos, nagai ilgiausi. Sako, išgėręs“, – pasakoja Eleonora.
Tyrėjai dar aiškinasi gaisro priežastis. Viena iš versijų – maždaug 40-ies metų buto šeimininkas rūkė lovoje ir užmigo.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.