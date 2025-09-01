Kalendorius
Kondratovičius: pasienio su Rusija stiprinimui matome 100 mln. eurų poreikį

2025-09-01 12:40 / šaltinis: BNS
2025-09-01 12:40

Lietuvos pasienio su Rusija apsaugos tobulinimui reikia 100 mln. eurų, sako Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Elta)

3

Pasak jo, tokia suma yra reikalinga antidroninei įrangai, stebėjimo įrangos atnaujinimui, laivų įsigijimui.

Anot V. Kondratovičiaus, Lietuvos pasienyje su Baltarusija padaryta didelė pažanga, tačiau pasienyje su Rusija dar reikia „daug ką padaryti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai mes kalbam apie sienos su Rusija sustiprinimą, jau turim planą virš 100 mln. eurų pasiskaičiavę“, – sakė ministras.

Lietuvos siena su Rusija siekia maždaug 275 kilometrus, dalis infrastruktūros objektų, esančių pasienyje, šiuo metu yra fortifikuoti.

„Nereikia pamiršti antidroninės įrangos. Turim planų ir tie planai, kas liečia mus (Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias institucijas – BNS), siekia virš 30 mln. eurų. Čia įskaitant ir kritinės infrastruktūros apsaugą ir, aišku, sienos apsaugą“, – pridūrė jis. 

Būtent dėl papildomo finansavimo oro erdvės užtikrinimo pajėgumui plėsti Lietuva, Estija, Suomija, Latvija bei Lenkija praėjusią savaitę bendru laišku kreipėsi į Europos Komisiją.

„Ta bendra iniciatyva yra priimta. Tai mes tikimės, kad tai būtų pagrindas iškart startuoti su projektu, būtent bendros sistemos antidroninės kūrimo“, – kalbėjo ministras.

gustas
gustas
2025-09-01 13:15
...reikia imti 200, nes pusę išvogs...o gal čia jau su atkatais paskaičiuota?...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
