Kondratovičius dėl kontrabandinių balionų situacijos kalbėsis su Europos Komisijos atstovu

„Šiandien vakare planuojame tiesioginį telefoninį pokalbį su komisaru. Aptarsime mūsų pasiūlymus ir sužinosime jų poziciją dėl mūsų pasiūlymų“, – prieš Vyriausybės posėdį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Be to, ministras tikino situaciją partneriams pristatysiąs ir kitą savaitę, vizito Briuselyje metu.
„Kitą savaitę taip pat planuoju dalyvauti ministrų taryboje Briuselyje. Turėsime susitikimus su suinteresuotais asmenimis, tam, kad pristatytume mūsų situaciją kaip situaciją, kuri yra ataka prieš Europos sąjungą (ES) – čia nėra tik mūsų Lietuvos oro erdvė, bet tai yra visos ES erdvės dalis“, – teigė jis.
V. Kondratovičius tikino, kad Bendrijos narėms pristatys galimus siūlymus, kaip kovoti su Minsko vykdoma hibridine ataka.
„Mes kalbame apie Baltarusijos režimo neveikimą, užkardant tas veiklas todėl manome, kad (reikalingos – ELTA) asmeninės sankcijos prieš tuos asmenis, kurie nesiima veiksmų tam, kad nebūtų vykdoma hibridinė ataka iš Baltarusijos pusės prieš Lietuvą, prieš ES – tai vienas iš tų paketų“, –žurnalistams trečiadienį komentavo ministras.
„Tai mes galvojame, kad tai gali pasikartoti bet kurioje ES šalyje, todėl „Frontex“ įtraukimas į tokių veiksmų planą (…) yra vienas artimiausių komisijos galimų darbų ir tikrai skatinsime tai pradėti, kad būtų sukurti bendri ES pajėgumai, kuriais būtų galima reaguoti į tokias hibridines grėsmes“, – tęsė jis.
Kaip skelbta, antradienį V. Kondratovičius oficialiu laišku kreipėsi į EK vidaus reikalų ir migracijos komisarą M. Brunnerį, ragindamas imtis neatidėliotinų veiksmų dėl pastaruoju metu suintensyvėjusių hibridinių atakų iš Baltarusijos, kuomet sistemingai pažeidžiama Lietuvos oro erdvė.
ELTA primena, kad pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
