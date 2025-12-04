 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komitetas siūlo Valstybės kontrolei atlikti gynybos finansų auditą

2025-12-04 10:33 / šaltinis: ELTA
Seimo Audito komitetas pritarė siūlymui registruoti projektą, kuriuo Valstybės kontrolei būtų pavesta atlikti 2021–2025 metų krašto apsaugos sistemai skirtų lėšų auditą.

Artūras Skardžius (nuotr. Roberto Riabovo)

1

Komitetas atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius penkerius metus šalies gynybai skiriamas finansavimas išaugo nuo 1,1 mlrd. iki 3,3 mlrd. eurų, o kitąmet planuojama skirti rekordinę – 4,8 mlrd. eurų – sumą.

Todėl, jo teigimu, didėja rizika, kad lėšos gali būti panaudotos nepakankamai efektyviai, ypač kai dalis pirkimų vykdomi skubos tvarka ar taikant išimtis.

Audito komitetas taip pat pabrėžia viešųjų pirkimų centralizavimo krašto apsaugos sistemoje problemą. Pasak jo, šiuo metu vis dar veikia daugiau kaip 70 perkančiųjų organizacijų. 

„Net ir skubant, šios lėšos privalo būti naudojamos itin atsakingai ir užkertant kelią korupcijos rizikoms“, – pabrėžė Audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius. 

Todėl, jo teigimu, vienas iš rūpimų atsakymų – ar krašto apsaugos sistemos perkančiosios organizacijos šias lėšas panaudojo teisėtai ir efektyviai.

Audito komitetas siūlo Valstybės kontrolei auditą atlikti iki 2026 m. birželio 16 d.

ELTA primena, kad Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

Biudžete gynybai finansuoti kitąmet numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų. 

