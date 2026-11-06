Klaipėdoje pirmą kartą bus įžiebtos 2 eglės: viena – Teatro aikštėje, o antroji...

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Bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ darbuotojas Artūras bokšteliu kyla link medžio. Vyras su kolega Algirdu Kalėdoms puošia Klaipėdos apšvietimo stulpus bei medžius.
„Jei daug šakų nėra, tai iki pusvalandžio. Kartais ir valandą trunkam. Visaip būna. Nuo situacijos – kaip privažiuoti. Jei galima privažiuoti gerai – iki valandos“, – pasakoja Algirdas.
Taip Artūras su Algirdu bei būrys jų kolegų iki Kalėdų pakabins 1200 puošybos elementų ant apšvietimo stulpų bei 20 kilometrų girliandų ant medžių. Ir ne tik pagrindinėse gatvėse. Todėl darbai ir prasidėjo taip anksti.
„Šiais metais planuojame, kad mūsų išlaidos pakabinimui, nukabinimui ir elektros suvartojimui sieks apie 200 tūkst. eurų“, – komentuoja miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė.
Bus dvi eglutės
Puošybos darbus stebintys klaipėdiečiai diskutuoja, ar ne per anksti – vos lapkričio pradžioje – pradėti puošti miestą Kalėdoms:
„Kalėdos dar tik už dviejų mėnesių. Kalėdos yra kapitalistinė šventė, skirta skatinti vartojimą, kuris nieko bendro neturi su Kalėdų tradicijomis.“
„Jeigu sniego nėra, bent lemputės pradžiugins mus. Laukiu Kalėdų. Tai šventė juk, gera šventė.“
Nors daug detalių apie šių metų kalėdinius renginius organizatoriai dar slepia, tačiau jau išduoda, kad pirmą kartą uostamiestyje nušvis net dvi gyvos eglės.
„Turėsime dvi atskiras erdves, kuriose kviesime visus miesto gyventojus ir svečius švęsti Kalėdas kartu. Viena stovės Teatro aikštėje, tikrai taip – tradiciškai. O antroji eglutė – palikime paslaptyje“, – sako Kalėdų Klaipėdoje organizatorė Greta Meškauskienė.
Abi Klaipėdos eglės bus įžiebtos bei visi miesto papuošimai nušvis jau lapkričio 28 d. Nupuošti miestą pradės po Trijų Karalių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.