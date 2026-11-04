Kelyje iš Klaipėdos į Palangą vairuotojus pasitiko neeilinis vaizdas: už tai gresia net ir dveji metai kalėjimo

O baudos už įvykdytą nusižengimą chuliganui išvengti vis tiek nepavyks – informacija automatiškai atsidūrė nusižengimų sistemoje.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sudegino greičio matuoklį
Štai kas liko iš greitį ir kelių rinkliavą fiksuojančių matuoklių kelyje, vedančiame į Palangą. Pusę trijų nakties apie liepsnas ugniagesius informavo pro šalį važiuojantis vairuotojas.
„Sudegė greičio matuoklis, elektros skydinė ir stulpas. Atvykus, ant greičio matuoklio buvo uždėta padanga, kuri degė“, – sakė Klaipėdos apskrities ugniagesių atstovė Rima Vainutė.
O padangą ne šiaip sau užmetė. Matosi, kad chuliganas gerai pasiruošė išpuoliui. Padanga apvyniota viela, o vienas jos galas sulenktas į kablį. Juo padangą niekdarys pakabino tiesiai po greičio matuokliu ir ją padegė.
Policija renka duomenis dėl svetimo turto sugadinimo. Už tai gresia bauda ar net dveji metai belangėje. Tiesa, matuoklio sugadinimas vis tiek nepadės išsisukti ir nuo užfiksuoto pažeidimo.
„Pažeidimai automatiškai patenka į registrą ir išsiunčiama nuobauda“, – aiškino „Via Lietuva“ atstovas Vytenis Radžiūnas.
Žala gali siekti ir 15 tūkst. eurų
Pajūrio vairuotojai sako, kad kartais greičio matuokliai tikrai gali sugadinti dieną, bet padegimas kraštutinis sprendimas garui nuleisti:
„Jų būna per daug. Gal netyčia keli kilometrai ir viršyti būna. Daugoka gal būtų.“
„Gal ir neblogai tas greičio matuoklis. Bet, kad labai gerai, tai nepasakyčiau, kad daug gėrio. Biškį susinervini žmogus, bet darai išvadas. – Padegti pateisinama? – Ai ne, padegti tai jau visai negražu. Man atrodo, kad visai negražu. Labai jau nekorektiška.“
„Vis vien trikojai paskui stovės. – Nepadės deginimas? – Ne, ne, nieko nesudeginsi. Čia nieko neiškovosi. Nu, jaunuoliai čia neturi, ką veikti, ir biškį pasilinksminti jiems reikia.“
Kokią žalą padarė chuliganai, ekspertai dar skaičiuoja. Žala gali siekti nuo 2 iki 15 tūkst. eurų.
„Skirtingose Lietuvos vietose kartojasi infrastruktūros niokojimo scenarijai. Vilniaus prieigose buvo apgadintos dvi kameros į jas šaunant iš šaunamojo ginklo. Kretingos rajone dvi kameros buvo uždažytos ir nukreiptos kita kryptimi“, – pasakojo „Via Lietuva“ atstovas V. Radžiūnas.
Klaipėdos apskrityje tai jau penktas toks atvejis per pastaruosius metus. O prieš keletą metų tame pačiame kelyje, tik arčiau Palangos, kažkas buvo padegęs įrenginius, kurie fiksuoja, ar sunkiasvorio transporto vairuotojai yra susimokėję už kelią. Tada padangas chuliganai padegė sukrovę stulpo apačioje.
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