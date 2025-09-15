Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje pas vyrą policijos pareigūnai rado kastetą

2025-09-15 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:20

Klaipėdoje sekmadienį policijos pareigūnai pas vyrą rado kastetą.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Klaipėdoje sekmadienį policijos pareigūnai pas vyrą rado kastetą.

0

Anot Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 15 val. Taikos prospekte pareigūnai pastebėjo įtartinai besielgiantį asmenį. 

Patikrinus vyrą (gim. 1982 m.), pas jį rastas nešaunamasis civilinėje apyvartoje draudžiamas ginklas – kastetas. 

Asmeniui įteiktas šaukimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.

Kėdainiuose rastas į ginklą panašus daiktas

Apie galimai rastą ginklą sekmadienį pranešta ir Kėdainių rajone.

Policijos departamento duomenimis, 17 val. 46 min. Meironiškių kaime, vyro (gim. 1977 m.) name, rastas ir paimtas į šaunamąjį ginklą panašus daiktas ir 6 vnt. šovinių. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

