Klaipėdoje pas vyrą policijos pareigūnai rado kastetą

Anot Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 15 val. Taikos prospekte pareigūnai pastebėjo įtartinai besielgiantį asmenį.
Patikrinus vyrą (gim. 1982 m.), pas jį rastas nešaunamasis civilinėje apyvartoje draudžiamas ginklas – kastetas.
Asmeniui įteiktas šaukimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Kėdainiuose rastas į ginklą panašus daiktas
Apie galimai rastą ginklą sekmadienį pranešta ir Kėdainių rajone.
Policijos departamento duomenimis, 17 val. 46 min. Meironiškių kaime, vyro (gim. 1977 m.) name, rastas ir paimtas į šaunamąjį ginklą panašus daiktas ir 6 vnt. šovinių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
