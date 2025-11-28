Klaipėdoje – kraupios išgertuvės: beveik 3 promiles įpūtęs vyras peiliu sužalojo moterį

Anot pareigūnų, incidentas Taikos prospekte esančiame bute įvyko ketvirtadienio naktį.
1978 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 2,98 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
Tuo metu 1961-aisiais gimusiai nukentėjusiajai suteikus medicininę pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Moteriai fiksuotas 2,04 promilės neblaivumas.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
