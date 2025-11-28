 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje – kraupios išgertuvės: beveik 3 promiles įpūtęs vyras peiliu sužalojo moterį

2025-11-28 07:07 / šaltinis: BNS
2025-11-28 07:07

Per išgertuves Klaipėdoje peiliu sužalota moteris, penktadienį pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Anot pareigūnų, incidentas Taikos prospekte esančiame bute įvyko ketvirtadienio naktį.

1978 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 2,98 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.

Tuo metu 1961-aisiais gimusiai nukentėjusiajai suteikus medicininę pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Moteriai fiksuotas 2,04 promilės neblaivumas.

Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

