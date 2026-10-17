Klaipėdoje apiplėšti 81-erių ir 84-erių senjorai: policija sulaikė įtariamąjį

Teigiama, jog nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos ir Klaipėdos miesto policijos pareigūnai po tyrimo veiksmų operatyviai sulaikė plėšimais įtariamą 1988 m. gimusį vyrą, kuris praeityje ne kartą buvo teistas.
Pareigūnai įtaria, jog minėtas vyras spalio 15 d., Alksnynės gatvės viešoje vietoje, galėjo apiplėšti 84 m. senjorą. Jis taip pat įtariamas spalio 16 d. Šaulių gatvėje pastūmęs 81 m. moterį ir iš jos atėmęs piniginę su pinigais.
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