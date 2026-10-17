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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje apiplėšti 81-erių ir 84-erių senjorai: policija sulaikė įtariamąjį

2026-10-17 16:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 16:08
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Penktadienį Klaipėdoje pareigūnai sulaikė žmonių apiplėšimais įtariamą vyrą. Pasak uostamiesčio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, suėmimui įgyvendinti reikėjo atlikti ne viešo pobūdžio tyrimo veiksmų.

Policija, antrankiai, sulaikymas (Ernesta Čičiurkaitė/ BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Penktadienį Klaipėdoje pareigūnai sulaikė žmonių apiplėšimais įtariamą vyrą. Pasak uostamiesčio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, suėmimui įgyvendinti reikėjo atlikti ne viešo pobūdžio tyrimo veiksmų.

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Teigiama, jog nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos ir Klaipėdos miesto policijos pareigūnai po tyrimo veiksmų operatyviai sulaikė plėšimais įtariamą 1988 m. gimusį vyrą, kuris praeityje ne kartą buvo teistas.

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FOTOGALERIJA. Policija

Pareigūnai įtaria, jog minėtas vyras spalio 15 d., Alksnynės gatvės viešoje vietoje, galėjo apiplėšti 84 m. senjorą. Jis taip pat įtariamas spalio 16 d. Šaulių gatvėje pastūmęs 81 m. moterį ir iš jos atėmęs piniginę su pinigais.

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