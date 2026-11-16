Klaipėdiečiui – griežtas teismo kirtis: subūrė organizuotą grupę labai sunkiems nusikaltimams daryti

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro kontroliuotas ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2021 m. pavasarį Lietuvos kriminalinės policijos biurui (toliau – LKPB) gavus informaciją iš Švedijos Karalystės apie sulaikytą vilkiką su labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, rašoma prokuratūros pranešime spaudai.
Užsienio šalies muitinės pareigūnai sunkvežimyje ir puspriekabėje įrengtose slėptuvėse rado per 308 kg kanapių dervos (hašišo).
Bylos duomenimis, subūrė organizuotą nusikalstamą grupę
Bylos duomenimis, nuteistasis Ž. Ž. 2019 m. pabaigoje su kitose šalyse esančiais bendrininkais subūrė organizuotą nusikalstamą grupę, kuri turėjo gaminti ir iš vienos Europos Sąjungos valstybės į kitą sistemingai neteisėtai gabenti labai didelius kiekius kokaino ir kanapių dervos (hašišo).
Tyrimo metu nustatyta, kad, be minėto 308 kg kanapių dervos (hašišo) gabenimo, nuo 2020 m. pabaigos iki 2021 m. kovo mėnesio Ž. Ž. ne mažiau kaip per keturiolika kartų organizavo apie 700 kg narkotinės medžiagos (kokaino) neteisėtą gabenimą iš Nyderlandų Karalystės į Prancūzijos Respubliką. Vien už paskutinį, 2021 m. kovo mėnesio, 70 kg kokaino gabenimą, dėl kurio Prancūzijos pareigūnai sulaikė Ž. Ž., buvo perduoti per 1,2 mln. eurų.
Šių metų lapkričio 14 dieną Klaipėdos apygardos teismo paskelbtu apkaltinamuoju nuosprendžiu Ž. Ž. pripažintas kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Jam paskirtas laisvės atėmimas 13-ai metų. Šioje byloje kaltinimai dėl neteisėto labai didelių kiekių narkotinių medžiagų gabenimo iš vienos Europos Sąjungos valstybės į kitą taip pat buvo pareikšti Klaipėdoje gyvenančiam Lenkijos Respublikos piliečiui S. K., tačiau baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutraukta kaltinamajam mirus. Valstybinį kaltinimą teisme palaikė Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė.
Ikiteisminiai tyrimai pradėti ir kitose valstybėse
Ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, tyrimą kontroliavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
Prancūzijoje ir Švedijoje taip pat buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl šių sunkių nusikaltimų ir dalis organizuotos grupės narių jau išgirdo teismo nuosprendžius.
Šie nusikaltimai buvo išaiškinti Lietuvos prokurorams ir LKPB pareigūnams aktyviai bendradarbiaujant su Europolo, Eurojusto atstovais, Prancūzijos, Nyderlandų, Švedijos ir kitų šalių teisėsaugos pareigūnais.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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