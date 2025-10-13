Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys dalyvaus neformalioje ES prekybos taryboje Danijoje

2025-10-13 08:34 / šaltinis: BNS
2025-10-13 08:34

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus neformalioje Europos Sąjungos (ES) prekybos taryboje Horsense, Danijoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Anot jos, susitikime ministrai aptars ES ir JAV prekybos santykius, liepos mėnesį pasiekto pamatinio prekybos su JAV susitarimo įgyvendinimą, diskutuos bendrijos ekonominio saugumo stiprinimo klausimais, siekiant didinti Bendrijos atsparumą ir užtikrinti tiekimo grandinių patikimumą.

Taip pat su Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) generaline direktore Ngozi Okonjo-Iweala (Ngozi Okondžo-Iveala) ministrai aptars daugiašalės prekybos sistemos ateities klausimus.

Pasak K. Budrio, atvira ir stipri, taisyklėmis grindžiama tarptautinės prekybos sistema, ES ekonominis saugumas, konkurencingumas ir tvarus ekonomikos augimas – Lietuvos interesai.

Susitikime Danijoje bus įvertinta ir šiuo metu vykstančių ES prekybos derybų su pagrindiniais partneriais pažanga.

Pasak ministerijos, vadovaujantis ilgamete tradicija, neformalus susitikimas rengiamas Danijoje, kuri šių metų antrąjį pusmetį pirmininkauja ES Tarybai.

