TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kelyje Vilnius–Panevėžys apvirto vilkikas: vairuotojas išvežtas į ligoninę

2025-10-02 17:01
2025-10-02 17:01
2025-10-02 17:01

Ketvirtadienį kelyje Vilnius–Panevėžys sprogus padangai apvirto vilkikas. Vairuotoją medikai išvežė į ligoninę.

Kelyje Vilnius–Panevėžys apvirto vilkikas: vairuotojas išvežtas į ligoninę (Nuotr. Kristina Ragauskienė)
4

Ketvirtadienį kelyje Vilnius–Panevėžys sprogus padangai apvirto vilkikas. Vairuotoją medikai išvežė į ligoninę.

0

Kelyje Vilnius–Panevėžys apvirto vilkikas: vairuotojas išvežtas į ligoninę
Kaip naujienų portalui tv3.lt pranešė Panevėžio apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Akvilė Aleksejeva, pranešimas apie Panevėžio r., ties Dubų kaimu apvirtusį vilkiką gautas 14.19 val.

Policijos teigimu, vairuotojo gyvybei pavojus negresia, jis sąmoningas išvežtas į ligoninę.

Pirminiais duomenimis, vilkikas apvirto sprogus padangai.

