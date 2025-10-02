Kelyje Vilnius–Panevėžys apvirto vilkikas: vairuotojas išvežtas į ligoninę

Kaip naujienų portalui tv3.lt pranešė Panevėžio apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Akvilė Aleksejeva, pranešimas apie Panevėžio r., ties Dubų kaimu apvirtusį vilkiką gautas 14.19 val.
Policijos teigimu, vairuotojo gyvybei pavojus negresia, jis sąmoningas išvežtas į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, vilkikas apvirto sprogus padangai.
