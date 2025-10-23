Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kėdainiuose sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs karys

2025-10-23 08:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 08:29

Kėdainiuose ketvirtadienio naktį policija sustabdė neblaivų automobilį vairavusį karį.

Policija (nuotr. Elta)

Kėdainiuose ketvirtadienio naktį policija sustabdė neblaivų automobilį vairavusį karį.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, 0.14 val. Jono Basanavičiaus gatvėje sustabdytas automobilis „BMW 5ER REIHE“.

Transporto priemonę vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (1,42 prom.) Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono jaunesnysis eilinis (gim. 2000 m.). 

Jam surašytas administracinių nusižengimų protokolas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

