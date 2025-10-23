Kėdainiuose sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs karys

Kaip pranešė Policijos departamentas, 0.14 val. Jono Basanavičiaus gatvėje sustabdytas automobilis „BMW 5ER REIHE“.
Transporto priemonę vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (1,42 prom.) Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono jaunesnysis eilinis (gim. 2000 m.).
Jam surašytas administracinių nusižengimų protokolas.
