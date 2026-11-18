Kėdainių valdžia skelbia ekstremalią situaciją. Šiemet Lietuvoje tai pirmas šios ligos protrūkis ūkyje.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kėdainių rajone – kiaulių maro protrūkis
Didžiausiame Kėdainių krašto kiaulių komplekse, Čiukiškių kaime, nerimo metas – čia nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis.
„Josvainių seniūnijoje, „Bekonas LT“, yra nustatytas kiaulių maras“, – sakė Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas.
„Gavome pirmą signalą sekmadienį po pietų, kad padidėjęs kiaulių gaišimas. Kauno priežiūros skyriaus inspektoriai apribojo ūkio veiklą, paėmė mėginius ir pirmadienį gavom atsakymus“, – aiškino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) priežiūros departamento patarėjas Žydrūnas Vaišvila.
Kol kas nugaišę apie pusšimtis kiaulių iš čia auginamų beveik 26 tūkstančių. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai sako, virusas guldo gyvūnus ne visus urmu.
„Virusas toks dalykas, afrikinis kiaulių maras nepasireiškia dideliu gaišimu, kiaulės gaišta palaipsniui“, – pasakojo VMVT priežiūros departamento patarėjas Ž. Vaišvila.
Teks užmigdyti 26 tūkstančių kiaulių, skelbia ekstremalią situaciją
Tačiau tvarka griežta – židinio vietoje naikinamos visos esančios kiaulės, tad teks užmigdyti net 26 tūkstančius šnipuotųjų.
„Kiaulės bus nugaišintos ir saugiai sunaikintos“, – aiškino VMVT priežiūros departamento patarėjas Ž. Vaišvila.
Gyvūnų gaišenos bus vežamos į specializuotą įstaigą Rietave, tačiau jau aišku, kad ji nepajėgs visų priimti. Tad Kėdainių valdžia tariasi su specialistais, kur dėti likusias gyvūnų gaišenas.
„Per trumpą laiką reikia apdoroti 26 tūkstančius kiaulių, jų pajėgumai neleidžia to padaryti. Tai tie darbai pradžioj vyksta utilizuojant Rietave, o likusieji bus pradėti laidoti įmonės teritorijoje. Kol kas vyksta tyrinėjimo darbai, nes atkasus pasirodė požeminiai vandenys“, – pasakojo Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius G. Muznikas.
Kėdainių valdžia skelbia savivaldybės lygio ekstremalią situaciją. Aplink ūkį nustatytos 3 kilometrų apsaugos ir 10 kilometrų priežiūros zonos.
Išgirdę apie kiaules guldančią ligą, žmonės įsibaiminę:
„Blogai, mėsos nepirksim kurį laiką, kad nepapultų, neduok Die...“
„Kad įmonei blogai, tai taip, o gyventojai – niekaip, nes neturim tų kiaulių.“
Kiaulių maras kitiems gyvūnams ir žmonės nepavojingas
Anot specialistų, ši liga kitiems gyvūnams ir žmonėms nepavojinga. Kėdainių savivaldybė svarsto ir apie pagalbą įmonei.
„Pirmiausia technika, transportas, toliau kita pagal poreikį – o materialinė pagalba bus derinama su Žemės ūkio ministerija“, – tikino Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius G. Muznikas.
Nuostoliai bus milžiniški, mat utilizuojami ne tik gyvuliai, bet ir pašarai bei visos priemonės.
Kaip pavojingos ligos užkratas pateko į fermą, veterinarijos specialistai dar aiškinasi. Prieš pusantro mėnesio maždaug už 5 kilometrų nuo jos afrikinis kiaulių maras nustatytas nugaišusiam šernui.
„Jeigu tinkamai vykdomos biosaugos priemonės, tikimybė afrikiniam kiaulių marui patekt į kiaulių laikymo vietą yra minimali“, – aiškino VMVT priežiūros departamento patarėjas Ž. Vaišvila.
Įmonė esą tikrinama dukart į metus, iki šiol didelių pažeidimų specialistai nėra fiksavę. Šiemet Lietuvoje tai pirmasis ūkyje nustatytas afrikinio kiaulių maro atvejis, o štai tarp šernų ši liga itin plačiai paplitusi – ištyrus nugaišusius ar sumedžiotus šernus paaiškėjo, kad šiemet sirgo daugiau kaip pusantro tūkstančio žvėrių.
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