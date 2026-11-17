Anot įmonės, pirmieji įtarimai dėl galimo ligos protrūkio kilo praėjusį savaitgalį, kai ūkyje buvo pastebėtas padidėjęs kiaulių gaištamumas.
Informavo veterinarijos tarnybą
Bendrovė apie situaciją nedelsdama informavo atsakingą veterinarijos tarnybą, jos specialistai atliko patikrinimus ir organizavo laboratorinius tyrimus.
„Tai itin sudėtinga situacija mūsų bendrovei ir visiems ūkyje dirbantiems žmonėms. Vos kilus įtarimams dėl galimo ligos protrūkio, informavome atsakingas institucijas. Šiuo metu svarbiausias mūsų prioritetas – glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos veterinarijos tarnyba kuo greičiau ir saugiau suvaldyti protrūkį bei užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui“, – pranešime sako „Bekonas LT“ valdybos pirmininkas Ilvars Strazdinš.
„Bekonas LT“ komplekse laikoma daugiau kaip 26 tūkst. kiaulių. Pagal afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimus, visos komplekse laikomos kiaulės turės būti nugaišintos.
Bendrovė kartu su atsakingomis Lietuvos institucijomis derina būtinų priemonių įgyvendinimą, įskaitant humanišką gyvūnų nugaišinimą, saugų gaišenų sunaikinimą ir vėlesnę komplekso dezinfekciją.
Pasak įmonės, kol kas nėra žinoma, kaip virusas pateko į ūkį, bus atliekamas tyrimas, siekiant nustatyti galimą užkrato šaltinį ir aplinkybes.
VMVT aplink užkrėstą kompleksą nustatė 3 kilometrų apsaugos ir 10 kilometrų priežiūros zonas, kuriose taikomi gyvūnų judėjimo apribojimai ir kitos ligos kontrolės priemonės.
Afrikinis kiaulių maras – labai užkrečiama virusinė liga, kuria serga naminės kiaulės ir šernai. Žmonių sveikatai ši liga pavojaus nekelia, tačiau kiaulininkystės sektoriui gali sukelti itin sunkių padarinių.
„Bekonas LT“ kiaulių auginimo kompleksą Kėdainių rajone įsigijo 2018 metais.
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