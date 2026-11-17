Rajono Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras antradienį tokį sprendimą pasiūlė merui Valentinui Tamilui, pranešė Kėdainių savivaldybė.
Dėl afrikinio kiaulių maro Kėdainių rajone siūloma skelbti ekstremaliąją situaciją
Kaip pirmadienį pranešė Maisto ir veterinarijos tarnyba, Josvainių seniūnijoje, Čiukiškių kaime, AKM protrūkis patvirtintas pirmadienį. Apie padidėjusį kiaulių gaištamumą ji informuota sekmadienį.
Tai pirmas šiais metais nustatytas AKM protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje.
Šiuo metu aplink užkrėstą ūkį nustatytos trijų kilometrų apsaugos ir 10 kilometrų priežiūros zonos, kur taikomi ligos kontrolės ir gyvūnų judėjimo ribojimai. Į šią teritoriją patenka vienas nedidelis kiaulių ūkis.