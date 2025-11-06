Kauno Vienybės aikštėje bus pristatyti bronziniai bareljefai

Kaip praneša savivaldybė, per trejus metus įrengtas kūrinys „Kauno istorija“ apima svarbiausias miesto istorijos epochas – nuo Kauno ištakų iki Laikinosios sostinės.
Skaičiuojama, jog „Lego“ principu surinktos plokštės, iš kurių ir yra pastatyti bareljefai, turi apie 2 tūkst. plieno ir bronzos elementų.
Prie bareljefų sukūrimo prisidėjo skulptorius Antanas Vaičekauskas, bendrovė „Metalo formos“ bei Vyčio paramos fondas.
