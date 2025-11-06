 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno Vienybės aikštėje bus pristatyti bronziniai bareljefai

2025-11-06 06:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 06:21

Ketvirtadienį Kauno Vienybės aikštėje įvyks trijų dalių meno kūrinio – miesto istorijai skirtų bronzinių bareljefų pristatymas. 

Kauno miestas (nuotr. SCANPIX)

0

Kaip praneša savivaldybė, per trejus metus įrengtas kūrinys „Kauno istorija“ apima svarbiausias miesto istorijos epochas – nuo Kauno ištakų iki Laikinosios sostinės. 

Skaičiuojama, jog „Lego“ principu surinktos plokštės, iš kurių ir yra pastatyti bareljefai, turi apie 2 tūkst. plieno ir bronzos elementų.

Prie bareljefų sukūrimo prisidėjo skulptorius Antanas Vaičekauskas, bendrovė „Metalo formos“ bei Vyčio paramos fondas.

