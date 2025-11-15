 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaune vyks Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis

2025-11-15 09:03 / šaltinis: BNS
2025-11-15 09:03

Kaune šeštadienį prasideda dvi dienas vyksiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis, kuris šiame mieste vyks jau 26-ąjį kartą.

Studentai (nuotr. stop kadras)

Anot organizatorių, kas ketverius metus į Kauną sugrįžtanti šventė šiemet suburs net kelis šimtus jaunųjų atlikėjų iš visos šalies.

0

Anot organizatorių, kas ketverius metus į Kauną sugrįžtanti šventė šiemet suburs net kelis šimtus jaunųjų atlikėjų iš visos šalies.

„Mūsų gyvenimas pilnas triukšmo ir skubos, bet choras – tai ta stebuklinga erdvė, kurioje laikas sustoja“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinio choro „Jaunystė“ vadovė Danguolė Beinarytė.

„Čia, per balsų susiliejimą, dainuojantys žmonės mokosi išgirsti ne tik kitą, bet ir save patį. Choras – tai harmonijos pamoka, paruošianti ne tik scenai, bet ir pačiam gyvenimui“, – sako ji.

Visą savaitgalį festivalio koncertai vyks skirtingose miesto erdvėse: Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Koncertuose pasirodys aukštųjų mokyklų chorai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos.

Festivalio programoje numatyti ir „specialūs akcentai“ – abi renginio dienas skambės sakralinė muzika, o šeštadienį bus galima paklausyti ir merginų chorų koncerto.

Šventę vainikuos baigiamasis koncertas „Gėlių vaikai“, vyksiantis Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje. Koncerto metu scenoje kartu su Kauno bigbendu pasirodys apie 450–500 choristų.

„O jo programa – nostalgiškas nusikėlimas į XX amžiaus hipių epochą, kuri byloja apie laisvę, maištingas svajones ir idealizmą“, – teigia organizatoriai.

Renginį organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su KTU.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Danguolė Beinarytė (nuotr. Fotodiena.lt)
Iš Danguolės Beinarytės – džiugi žinia

