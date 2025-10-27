Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune stipriai apsvaigęs vyras padegė automobilį

2025-10-27 07:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 07:33

Kaune nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras padegė seną automobilį.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kaune nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras padegė seną automobilį.

0

Kaip pranešė policija, sekmadienio vakarą, apie 20.47 val., Žemuosiuose Šančiuose, Vokiečių gatvėje, namo kieme, asmuo degiu skysčiu apipylė 2008 m. laidos automobilį „Peugeot 207“ ir jį padegė. 

Įvykio metu nežymiai apdegė priekinė automobilio dalis. Ugnies padarytas nuostolis nustatomas.

Neblaivus (2,84 prom.) įtariamasis (gim. 1980 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

