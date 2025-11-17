Kaune pradedami Čiurlionio kultūros centro statybos darbai

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis džiaugiasi, kad, pasibaigus teisminiams ginčams, centro statybas pavyks pradėti dar šiemet.
„M. K. Čiurlionio koncertų centras nėra tik apie naują salę. Tai – strateginis projektas, stiprinsiantis Lietuvos kultūrinį prestižą, ekonominį potencialą ir nacionalinę tapatybę“, – pranešime sakė jis.
Anot savivaldybės, beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele iškils daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje.
Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams.
Antroji bus daugiafunkcė erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ne tik koncertai, bet ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo rugpjūčio 26 d. sprendimą, kuriuo atmestas konkurse antroje vietoje likusios „Infes“ ieškinys Kauno miesto savivaldybės administracijai.
„Infes“ pirmos instancijos teismui skundė savivaldybės priimtą sprendimą, kuriuo Aleksote, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, planuojamo M. K. Čiurlionio koncertų centro ir požeminės stovėjimo aikštelės rangove pripažinta verslininko Juozo Kriaučiūno vadovaujama statybų bendrovė „Autokausta“.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje šioje byloje teismas netenkino Kauno savivaldybės ieškinio „Infes“, kuriuo savivaldybė ginčijo, kad dėl teisminių procesų laikinai sustabdytų Čiurlinio koncerto rūmų rangos konkurso procedūrų ji patiria 10 mln. eurų nuostolių ir liepą pareikalavo įpareigoti „Infes“ juos atlyginti.
Atlyginti 700 tūkst. eurų žalą iš „Infes“ reikalavo ir pati „Autokausta“ – įmonė taip pat argumentavo, kad laiku nepradėjus vykdyti sutarties padidės darbų kaštai, mažės gautinas bendrovės pelnas.
Visgi Kauno apygardos teismas netenkino nei savivaldybės, nei Čiurlionio koncertų salės konkursą laimėjusios įmonės prašymų.
Jau skelbta, jog pagal projektą Aleksote planuojama pastatyti daugiau nei 11 tūkst. kv. metrų dydžio koncertų rūmus, juose įrengti dvi sales, anksčiau statybas planuota pradėti šį rudenį.
Pagrindinę, kuri talpins apie 1,5 tūkst. žiūrovų, planuojama skirti klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams, antrąją, kurioje tilps 700 žiūrovų, ketinama įrengti kaip daugiafunkcę erdvę su atsiveriančiu vaizdu į Nemuną – ją skirti konferencijoms, parodoms bei kitiems renginiams.
Koncertų centre taip pat planuojama įrengti požeminę 8 tūkst. vietų stovėjimo aikštelę.
Pernai rudenį savivaldybei paskelbus rangovo konkursą, planuota, kad bendra koncertų centro statybos kaina neviršys 74,8 mln. eurų su PVM.
