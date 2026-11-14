Kaune – nerimas dėl cheminio pavojaus: evakuojami žmonės, uždaryta gatvė

Kaip portalą informavo gyventojai, gatvė užverta greta Šilainių turgavietės.
Policijos pareigūnų teigimu, rastas rubidis – reaktyvus šarminis cheminis metalas, galintis kelti pavojų aplinkai. Pranešimas apie tai gautas apie 13 valandą.
Pasak policijos, dėl galimo cheminio pavojaus organizuojama turgavietės teritorijos evakuacija, stabdoma prekybos veikla, ribojamas asmenų patekimas į įvykio vietą, buvo informuota Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Pareigūnų teigimu, šiuo metu realaus pavojaus dėl rastos medžiagos nėra.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.