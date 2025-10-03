Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune išgelbėta Nemune skendusi moteris

2025-10-03 15:34 / šaltinis: BNS
2025-10-03 15:34

Penktadienį Kaune ugniagesiai išgelbėjo Nemune skendusią moterį.

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

0

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, pranešimą apie žmogų Nemune ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 12.40 valandą. Buvo pranešta, kad Karaliaus Mindaugo prospekte prie pėsčiųjų tilto vandenyje yra moteris.

Atskubėję ugniagesiai ją ištraukė iš upės, sušildė ir perdavė medikams.

Pasak E. Zdanevičienės, neaišku kokiomis aplinkybėmis moteris atsidūrė upėje.

