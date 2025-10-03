Kaune išgelbėta Nemune skendusi moteris

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, pranešimą apie žmogų Nemune ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 12.40 valandą. Buvo pranešta, kad Karaliaus Mindaugo prospekte prie pėsčiųjų tilto vandenyje yra moteris.
Atskubėję ugniagesiai ją ištraukė iš upės, sušildė ir perdavė medikams.
Pasak E. Zdanevičienės, neaišku kokiomis aplinkybėmis moteris atsidūrė upėje.
