TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune iš 4 aukšto nukrito nepilnametis, 12-metis – medikų rankose

2025-09-03 07:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 07:29

Kaune iššokęs pro balkoną 4 aukšte susižalojo nepilnametis.

Ligoninė (nuotr. Fotodiena.lt)

Kaune iššokęs pro balkoną 4 aukšte susižalojo nepilnametis.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko antradienio vakarą, apie 18 val. 34 min., Sąjungos aikštėje.

Name iš ketvirto aukšto, per balkoną iššoko nepilnametis (gim. 2013 m.).

12-metis berniukas dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę. 

Įvykio aplinkybės tiriamos. 

Surinkta medžiaga  dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

