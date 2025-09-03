Kaune iš 4 aukšto nukrito nepilnametis, 12-metis – medikų rankose

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko antradienio vakarą, apie 18 val. 34 min., Sąjungos aikštėje.
Name iš ketvirto aukšto, per balkoną iššoko nepilnametis (gim. 2013 m.).
12-metis berniukas dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Surinkta medžiaga dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis.
Tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!