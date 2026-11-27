„Mes šiuo metu, kaip ir Valstybės gynimo tarybos (VGT) formate, diskutavome dėl „Palantir“ įsigijimo. (...) Turi prasidėti derybos dėl aiškios, tikslios kainos, ir kai turėsime aiškius skaičius, ne galimus, o tiksliai aiškius skaičius, tada priimsime sprendimus“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Anot ministro, tokios sistemos įsigijimas leistų ne tik valdyti Lietuvos kariuomenės dalinius, bet ir užtikrinti keitimąsi informacija su NATO sąjungininkais.
„Matome, kad (...) didžioji dalis NATO šalių eina į vieną bendrą sistemą, paremtą dirbtinio intelekto sprendiniais, paremtą galimybe dalintis informacija, sujungti informaciją, valdyti tiek Lietuvos kariuomenės (...) dalinius, tiek bendrai turėti bendras NATO operacijas“, – akcentavo R. Kaunas.
Krašto apsaugos ministras pabrėžė, kad ši sistema yra svarbi šalies gynybai. Stebėdamas kaimyninių valstybių veiksmus, R. Kaunas tikisi, kad ir Lietuva artimiausiu metu galės priimti sprendimą dėl jos įsigijimo.
„Tai yra svarbi dalis, svarbi sudedamoji mūsų gynybos dalis, tad šita diskusija vyksta. Matome, kad kaimyninės šalys juda link šios sistemos įsigijimo. (...) Tikimės, kad mes irgi greitu metu galėsime priimti sprendimus“, – pridūrė ministras.Kaip skelbta, apie tai, kad Lietuva svarsto pirkti JAV bendrovės „Palantir“ dirbtinio intelekto sistemą, anksčiau TV3 televizijai sakė krašto apsaugos ministras R. Kaunas.
Spalio pabaigoje po VGT posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad galutinis sprendimas dėl „Palantir“ sistemos įsigijimo dar nepriimtas, mat siekiama išsamiau įvertinti jos kaštus ir naudą bei patikslinti įsigijimo kainą. Anot šalies vadovo, per pirmuosius trejus metus sistema Lietuvai galėtų kainuoti iki 90 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad abejonės dėl „Palantir“ programinės įrangos įsigijimo kelia ir platesnį pasitikėjimo JAV kaip strategine partnere klausimą. Vis dėlto, anot Vyriausybės vadovo, prieš priimant sprendimą būtina įvertinti kariuomenės pasirengimą naudoti šią sistemą ir gauti komercinius pasiūlymus. Tai padaryti buvo įpareigota Krašto apsaugos ministerija.
Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius trečiadienį teigė, kad Europai reikalinga alternatyva „Palantir“ technologijai, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir technologinį suverenumą. Kaip vieną iš galimų alternatyvų eurokomisaras įvardijo Ukrainos sukurtą kovos lauko duomenų valdymo sistemą „Delta“, kurią, anot jo, ketina naudoti ir Vokietija.
Tuo metu Lenkijos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad penktadienį pasirašys sutartį su JAV bendrove „Palantir“ dėl dirbtiniu intelektu paremtos programinės įrangos, skirtos sprendimų priėmimo procesams palengvinti, įsigijimo.
Kaip skelbia naujienų agentūra „Reuters“, Lenkija bendradarbiauti su „Palantir“ pradėjo dar 2025 m., kai pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo srityse. Sutarties vertė neskelbiama.
Savo ruožtu Prancūzija ir Vokietija sako norinčios išvengti priklausomybės nuo JAV karinės dirbtinio intelekto technologijos, tačiau Berlynas baiminasi, kad europinė alternatyva galėtų tiesiog pakeisti vieną užsienio priklausomybę kita.
Leidinio „Politico“ teigimu, kariuomenėms vis labiau reikia dirbtinio intelekto mūšio lauke, kad būtų galima koordinuoti didžiulį informacijos srautą, surinktą iš palydovų, jutiklių, radarų ir netgi atskirų karių. „Palantir“ sukurta „Maven Smart System“ sistema, kurią NATO įsigijo 2025 m., yra geriausias pasirinkimas, tačiau daugelis Europos šalių nerimauja dėl to, kad tokia galia atitektų JAV įmonei.
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