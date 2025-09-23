Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kastytis Žuromskas teigia sutaręs su premjere, kad urėdija liktų Aplinkos ministerijai

2025-09-23 09:44 / šaltinis: BNS
2025-09-23 09:44

Kandidatas į aplinkos ministrus Kastytis Žuromskas sako su paskirtąja premjere Inga Ruginiene sutaręs, jog Valstybinių miškų urėdija (VMU) galėtų likti Aplinkos ministerijos pavaldume, jei ministerijoje atsirastų naujas už miškus atsakingas viceministras.

Valstybinių miškų urėdija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Valstybinių miškų urėdija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

„Susitarėme, kad įvedus atskirą viceministro portfelį į visa tai, priėmus papildomų kompetencijų, tai (VMU pavaldumas – BNS) galėtų likti Aplinkos ministerijoje“, – po pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį vėlai vakare nuotoliu žurnalistams antradienį sakė K. Žuromskas.

„Pavyko susitarti su pačia premjere dar vakar ryte, kad miškai turi likti Aplinkos ministerijoje, jei būtų atsižvelgta ir pastiprinta pati politinė pozicija Aplinkos ministerijoje, įsteigiant galbūt papildomą etatą“, – kalbėjo jis.

Antradienį Seimui teikiamoje Vyriausybės programoje numatytas siekis VMU perduoti Žemės ūkio ministerijai.

Anot K. Žuromsko, paskirtoji premjerė jam pabrėžė, kad miškų politikai Aplinkos ministerijoje trūksta dėmesio.

„Keisti Vyriausybės programą yra labai sudėtinga arba nelabai įmanoma šiuo etapu. Reikės įmantriau ir kitaip pasižiūrėti į priemonių planą. Bet ji (I. Ruginienė – BNS) mato, kad ministerijai trūksta papildomų kompetencijų, kad miškų politika galėtų likti“, – antradienį aiškino K. Žuromskas.

G. Nausėda po susitikimo su pretendentu į ministrus aiškino, jog jam buvo svarbu išgirsti K. Žuromsko viziją dėl miškų, kad jų tvarkymo negalima atiduoti Žemės ūkio ministerijai.

Prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Ramūnas Dilba antradienį sakė, kad prezidentas ir K. Žuromskas šiuo klausimu laikosi tos pačios nuomonės.

R. Dilbos teigimu, šalies vadovas išgirdo K. Žuromsko pažadą daugiau dėmesio skirti miškų politikai.

„Pats kandidatas jos (programos nuostatos dėl VMU perdavimo ŽŪM – BNS) irgi nepalaiko. Jis pristatė, kad stiprins būtent miškų klausimų kuravimą“, – žurnalistams sakė R. Dilba.

VMU valdo valstybinius miškus – apie pusę visų Lietuvos miškų. Bendrovė yra tarp daugiausiai mokesčių ir dividendų valstybei sumokančių valstybės valdomų įmonių. Pernai ji uždirbo 75,1 mln. eurų grynojo pelno ir sumokėjo 26,3 mln. eurų dividendų.

I. Ruginienė praėjusį penktadienį pareiškė, kad nepaisant naujosios Vyriausybės planų perduoti VMU pavaldumą Žemės ūkio ministerijai, jos vadovaujamas ministrų kabinetas neketina nusisukti nuo miškų apsaugos.

