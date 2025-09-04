Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen prašo prezidento neskirti į energetikos ministrus būsimo „aušriečių“ kandidato

Partijų lyderių teigimu, energetikos sektorius yra vienas svarbiausių valstybės saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimo elementų.
„Prašome Jūsų, gerbiamas Prezidente, neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo. Neabejojame, kad koalicija ras sprendimus, tačiau konstitucinis principingumas ir atsakomybė šiuo atveju daug svarbiau nei koaliciniai susitarimai, kurie gali sukelti ne tik visuomenės pasitikėjimo krizę, bet ir pakenkti nacionaliniams interesams“, – prezidentui skirtame laiške pabrėžė L. Kasčiūnas ir V. Čmilytė-Nielsen.
Jie taip pat akcentavo, kad Nemuno aušrai“ priklausantys politikai jau ne kartą kryptingai veikė prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę įgyvendinusias iniciatyvas, šmeižė ir bandė diskredituoti šiuos projektus įgyvendinančius asmenis.
„Išaugsianti „Nemuno aušros“ atstovų įtaka energetikos sektoriui kels tiesioginę riziką, kad bus veikiama prieš nacionalinius interesus šioje strategiškai svarbioje srityje“, – teigiama laiške.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus energetikos ministro poste. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tai „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius ir Aidas Gedvilas.
Pagal naująją koalicinę numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!