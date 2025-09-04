Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen prašo prezidento neskirti į energetikos ministrus būsimo „aušriečių“ kandidato

2025-09-04 10:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:25

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtadienį laišku kreipėsi į šalies vadovą Gitaną Nausėda, prašydami neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtadienį laišku kreipėsi į šalies vadovą Gitaną Nausėda, prašydami neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros" deleguojamo atstovo.

15

Partijų lyderių teigimu, energetikos sektorius yra vienas svarbiausių valstybės saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimo elementų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prašome Jūsų, gerbiamas Prezidente, neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo. Neabejojame, kad koalicija ras sprendimus, tačiau konstitucinis principingumas ir atsakomybė šiuo atveju daug svarbiau nei koaliciniai susitarimai, kurie gali sukelti ne tik visuomenės pasitikėjimo krizę, bet ir pakenkti nacionaliniams interesams“, – prezidentui skirtame laiške pabrėžė L. Kasčiūnas ir V. Čmilytė-Nielsen.

Jie taip pat akcentavo, kad Nemuno aušrai“ priklausantys politikai jau ne kartą kryptingai veikė prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę įgyvendinusias iniciatyvas, šmeižė ir bandė diskredituoti šiuos projektus įgyvendinančius asmenis.

„Išaugsianti „Nemuno aušros“ atstovų įtaka energetikos sektoriui kels tiesioginę riziką, kad bus veikiama prieš nacionalinius interesus šioje strategiškai svarbioje srityje“, – teigiama  laiške.

ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus energetikos ministro poste. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tai „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius ir Aidas Gedvilas.

Pagal naująją koalicinę numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.

Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų. 

Aha
Aha
2025-09-04 10:46
Tai gal ir Seimo rinkimus uždarykim, kad neišrinktų ne tuos? Vėl bus "viena partija ir viena teisybė" -Seimo narius ir Vyriausybę paskiria Kasčiūnas su Čmil. " Demokratija turi būti demokratiška".
Atsakyti
Aha
Aha
2025-09-04 10:35
Teistos partijos pirmininkė, KGB-isto nuopisa ir Murzininkas-skaidriausi snukiai Lietuvoje.
Atsakyti
esc
esc
2025-09-04 10:38
vel vandeni mutina bijo kad IGNITI neatimtu kokia cia demokratija jei toki vadovai taip daro as suprantu sunku netekti valdzios ir kad uz blogus darbus reikia atsakyti kurie pazeide konstitucija ir istatymus nusizenge rinkejams ir valstybei
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
