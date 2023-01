Kas nugriovė Kėdainių tiltą? Jau aiškėja pagrindinė versija, atsisuko kameras

Kėdainiuose anksti rytą įgriuvo dalis tilto, eismas mieste paralyžiuotas. Įgriuvęs tiltas buvo vienas pagrindinių Kėdainių tiltų per Nevėžį, nes kitas tiltas uždarytas ir taisomas. Gyventojai norintys patekti į darbus, mokyklas ar pas giminaičius turi daryti didelį ratą aplink miestą ir važiuoti per vienintelį likusį veikiantį tiltą per Nevėžį.