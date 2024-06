Karštos LGBTQ eitynės – pradėjo rinktis dalyviai, budi policija: kartu dar planuojami 3 protestai

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė skelbia šeštadienį išdavusi 3 leidimus protestams iki kelių šimtų žmonių Katedros aikštėje ir aplink ją. Be to, protestams pasirinktas laikas beveik sutampa su LGBT+ bendruomenės eitynėmis.

Vladimiras Simonko – politikams: dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę

Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko šeštadienį atvyko į eitynes nusiteikęs optimistiškai. Naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo, kokius tikslus ir reikalavimus politikams jie turi.

„Panašu, kad mes orą užsakėme – šiandien nelis, mums padovanota saulėta diena. Tai puikiai tinka eitynėms ir koncertui Vingio parke. Eitynėse bus labai daug muzikos, mano žiniomis bus 10 muzikinių platformų ir tai primins meilės eitynes Berlyne.

Manau, kad tai unikalus mūsų projektas, kuris leidžia pamatyti ne tik LBGT bendruomene, bet ir palaikančias grupes, šeimas, organizacijas įvairias, partijas kai kurias.

Politikai leido sau šiek tiek pailsėti arba nerado politinės drąsos išspręsti bent vieną iš žadėtų įstatymų. Manau, kad dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę ir reikalauja tų pokyčių jau dabar.

Aš paminėsiu Civilinės sąjungos įstatymą, kuris galbūt nėra labai geras, bet bent jau simboline prasme reikėjo jį jau seniai priimti. Latviai, estai tą padarė – mes liekame kartu su Rumunija, Bulgarija ir Lenkija.

Nežinau, ką politikai šį kartą mums pažadės, bet tiesą sakant, aš jau ne daug kuo ir tikiu. Aš viską suprantu, bet noriu, kad politikai atsakingiau vykdytų savo duotus pažadus.

Eitynėse dalyvaujantis vaikinas ragina keisti Lietuvos įstatymus: „Paklauskite savęs, ar jums būtų gera gyventi“

Trečią kartą eitynėse dalyvaujantis vaikinas teigė, kad šeštadienį atvyko gerai nusiteikęs.

„Politikams ir visuomenei norėčiau pasakyti, kad nustokite overthinkinti [per daug ir per ilgai analizuoti] dalykus, kurių nereikia daryti. Per daug sureikšmina, prideda visuokių tabu. Tiesiog atsipalaiduokite ir pasidžiaukite gražia švente Vilniuje.

Visi, kurie nesutinkate su tuo ir manote, kad tai nereikalingas dalykas [įstatymų pakeitimo], tai paklauskite savęs, ar jums būtų gera gyventi su mylimu žmogumi ir negalėti daryti to, kas visiems įprasta – kaip gyventi su savo vyru, bet negalėti susituokti ir turėti vaikų“, – sakė vaikinas.

Viena mergina tv3.lt teigė, kad dešimtą kartą dalyvauja eitynėse. Anksčiau ir pačiai teko susidurti su homofobija.

Kadangi esu ganėtinai moteriškai atrodanti mergina, tai pačiai netenka labai daug susidurti su tuo, bet tikrai yra tekę ginti ir vaikinus draugus, teko matyti, kaip primuša, eiti kartu į teismą. Tai buvo maždaug prieš šešerius metus

Bet džiugu, kad keičiasi visuomenės požiūris ir per 10 metų įvyko didelė pažanga. Lietuva dar ganėtinai homofobiška, bet su mūsų šalies istorija tai yra normalu.

Pati norėčiau susirašyti su savo mergina, todėl reikalingi įstatymų pakeitimai Lietuvoje“, – sakė kalbinta mergina.

Kokie politikai dalyvaus eitynėse?

Visgi politikai ir šalies vadovai, panašu, į eitynes nesiveržia – Eltos žiniomis prezidentas Gitanas Nausėda eitynėse dalyvauti neketina, o Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen nurodo, jog savaitgalį bus išvykusi. Tačiau, kaip atkreipė dėmesį politikė, Liberalų sąjūdžio partijos narių eitynėse bus galima išvysti.

Ar ministrė pirmininkė dalyvaus renginyje, kol kas lieka neaišku, nes iki penktadienio popietės atsakymo šiuo klausimu Eltos redakcija negavo.

Apie užtikrintą dalyvavimą eitynėse kol kas pranešė tik liberalias idėjas atstovaujanti Laisvės partija.Tuo metu didžiausia valdančiosios daugumos – konservatorių – partijos nariai dėl dalyvavimo LGBT+ eitynėse spręs savarankiškai spręs, Eltai sakė partijos frakcijos Seime seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Tuo metu socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė eitynėse teigė nedalyvausianti. Tačiau ji neabejojo, kad partijos atstovų renginyje bus.

Opozicinės parlamento partijos – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Darbo partija, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – ne tik neketina dalyvauti renginyje, bet ir kelia klausimus dėl Europos Parlamento (EP) rinkimų išvakarėse LGBT+ eitynėms parinktos datos.

Skelbiama, kad renginio dalyviai link Vingio parko nuo Bernardinų sodo pajudės 16 val.

Primenama, kad po eitynių Vingio parke iš karto po eitynių vyks nemokamas „Lithuanian Pride“ koncertas, kurio metu taip pat vyks Vaivorykštės apdovanojimų įteikimas.

ELTA primena, kad pernai LGBT+ bendruomenės eitynės Vilniuje vyko praėjusių metų liepą.

Lietuvos gėjų lygos (LGL) pirmininkas Vladimiras Simonko anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, jog birželio 8 d. organizuojamos eitynės bus nedidelis kitose šalyse organizuojamų garsių paradų atitikmuo – organizatoriai tikisi sulaukti iki 20 tūkst. dalyvių. Be to, šį kartą atvyks ir ypač daug drag karalienių.

„Akcentas, kuriuo aš didžiuojuosi – mes jau gana ilgai dirbame kartu su MAMA apdovanojimais. Jie turi stiprią ambiciją mums padėti padaryti didžiulį koncertą, kuris bus Vingio parke, po eitynių. Jame dalyvaus pakankamai daug žvaigždžių. Mano nuostabai, pagaliau drag kultūra išaugo iki tokio lygio, kad tai yra visiems suprantama, suteikia estetinį požiūrį į šį reiškinį. Šį kartą bus pakankamai daug drag karalienių scenoje – bus ir lietuvių, bus balaganza, bus drag karalienės iš Olandijos, Kanados, Briuselio, Šveicarijos. Ir tai tik drag karalienės“, – pasakojo Lietuvos gėjų lygos lyderis.

„Matysime žymiai daugiau muzikinių platformų. Tai bus nedidelis Berlyno „Love parade“ atitikmuo“, – pridūrė V. Simonko.

Anot V. Simonko, vilniečiai gali tikėtis ir garsių Lietuvos muzikantų pasirodymų.

„Bus daug lietuviškų muzikos žvaigždžių – Moniką Liu, Silvester Belt, Skamp, Rūta Mur, Free Finga ir Aistę, kuri dalyvavo Eurovizijos atrankoje“, – teigė V. Simonko.

„Tai mums be galo svarbu, nes tai yra ne šiaip scena, o tai yra solidarumo už žmogaus teises, LGBT teises, scena. Ir scena tikrai bus didelė, be to, pirmą kartą teiksime apdovanojimus verslo įmonėms, kurios yra už draugišką aplinką LGBT. Taip pat teiksime apdovanojimą aktyviausiam piliečiui, muzikinį apdovanojimą“, – pridūrė LGBT teisių aktyvistas.

Galiausiai, tą pačią dieną Vilniaus miesto savivaldybėje bus organizuojama ir konferencija apie LGBT lytinį švietimą.

„Taip pat bus organizuojama konferencija apie LGBT lytinį švietimą, LGBT mokinius mokyklose. Ši konferencija vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, 20 aukšte. Konferencijoje dalyvaus choras iš 30 dalyvių, atvykusių iš Švedijos“, – atskleidė V. Simonko.

Vis dėlto, V. Simonko pabrėžia, jog svarbiausias eitynių tikslas – pademonstruoti LGBT bendruomenės solidarumą, siekti permainų visuomenėje.

„Mes matome, kad mūsų renginys išaugo ir visuomenėje yra poreikis, bent kartą per metus išeiti iš gatves, parodyti savo solidarumą su LGBT visuomene, nusiųsti žinutę mūsų politikams, kurie nieko nesugebėjo padaryti mūsų bendruomenei, per paskutinius ketverius metus. Jaučiame didžiulį nusivylimą“, – tvirtino V. Simonko.