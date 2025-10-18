Kalendorius
Kariuomenės vadas: komunikuojant apie gynybos finansavimą įvyko nesusipratimas

2025-10-18 16:23 / šaltinis: BNS
2025-10-18 16:23

Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad komentuojant apie kitų metų lėšų gynybai paskirtį, esą po lėšomis gynybai yra pakišami planai atnaujinti savivaldybių infrastruktūrą, įvyko nesusipratimas.

R. Vaikšnoras (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Manau, čia daugiau buvo nesusipratimas, nesusikalbėjimas. Kur įvyko nesusipratimas, niekur nėra pabrėžta, kad mano interviu buvo duotas antradienį, o viskas nuskambėjo trečiadienį ir ketvirtadienį, aš po to nekalbėjau. Antradienį dar niekas nežinojo apie skaičius, niekas nebuvo aišku apie biudžetą“, – žurnalistams šeštadienį teigė R. Vaikšnoras.

Tuo metu „Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui sukritikavus R. Vaikšnorą, esą jis tyčiojasi iš valstybės, kariuomenės vadas sako nekomentuojantis politikų pasisakymų. 

„Aš nekomentuoju politikų pasisakymų, gyvename laisvoje šalyje, demokratinėje, visi gali ką nori šnekėti ir reikšti savo nuomonę. Ar tas pasakymas į viešumą prideda daugiau stabilumo mūsų valstybėje ir pasitikėjimo, kiekvienas pilietis įvertina pats sau, bet manau, mūsų priešiškoms jėgoms, nedraugiškoms šalims, tai geras būdas pasijuokti iš mūsų, kaip mes bendraujame“, – sakė R. Vaikšnoras.

„Bet aš politikų nekomentuoju, manęs nei žeidžia, nei nežeidžia“, – pridūrė jis. 

Kaip rašė BNS, R. Žemaitaitis šią savaitę teigė, kad jei jam užimant premjero arba prezidento pareigas, vadas būtų „paaiškinęs apie plyteles, trinkeles“, šis jam jau būtų „antpečius nuplėšęs“ ir „pasiūlęs dėti pareiškimą ir keliauti lauk iš darbo“.

Taip jis kalbėjo generolui R. Vaikšnorui trečiadienį LRT prabilus apie girdėtą politikų norą savivaldybėse investuoti į trinkeles, tai pateikiant kaip gynybos stiprinimą.

Vyriausybei ketvirtadienį pritarus kitų metų valstybės biudžeto projektui, gynybai siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).

Tokia suma numatyta Krašto apsaugos ministerijai skiriamuose asignavimuose.

