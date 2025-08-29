Kariuomenė praneša: šiuose rajonuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas

Pasak jos, technika judės iš Meškerinės Švenčionių rajone, Bajorų ir Verkių Vilniaus rajone, Šalčininkų ir Elektrėnų rajonų bei Vilniaus miesto į karinių vienetų dislokacijos vietas.
Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“ penktadienį baigė penkias dienas trukusias lauko taktinės pratybas „Narsus grifonas 25-II“.
Pratybų metu buvo patikrintas brigados gebėjimas perdislokuoti štabą ir padalinius į treniruočių vietas, reaguoti į įvairius parengties bei budrumo lygius, išskleisti vadavietes, užtikrinti ryšį ir veiksmų koordinavimą.
Penkių dienų pratybose treniravosi 500 karių.
