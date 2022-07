Svarbiausios pirmadienio naujienos:

15:20 | Putinas lengvina sąlygas ukrainiečiams gauti Rusijos pilietybę

V. Putinas pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo lengvinamos sąlygos ukrainiečiams gauti Rusijos pilietybę. Sprendimas konkrečiai taikomas Donbaso regiono gyventojams.

15:15 | Nyderlandų premjeras Mark Rutte aplankė Irpenį, Bučą, Borodianką

🇳🇱 The Prime Minister of the Netherlands visited the Kyiv region.



Mark Rutte visited Borodyanka, Bucha and Irpin, expressed his support and emphasized that the countries should unite in helping Ukraine.



— Dmytro Kuleba pic.twitter.com/lXwmHwR6rQ