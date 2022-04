Karas Ukrainoje. Kyjivas: karas peržengs Ukrainos sienas

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:34 | Ukraina penktadienį planuoja civilių evakuacijos iš „Azovstal“ plieno gamyklos operaciją

Ukraina penktadienį tikisi evakuoti civilius iš didžiulės „Azovstal“ plieno gamyklos apgultame Mariupolio uostamiestyje, pranešė Ukrainos prezidento biuras.

„Šiandien planuojama operacija, skirta civiliams išgabenti iš gamyklos“, – naujienų agentūra „Reuters“ citavo Volodymyro Zelenskio biurą.

„Azovstal" gamykla Mariupolyje

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Azovstal“ gamykla Mariupolyje

Ketvirtadienį susitikęs su V. Zelenskiu JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas aptarė civilių evakuaciją iš Mariupolio.

A. Guterresas sakė, kad vyksta intensyvios diskusijos, kad būtų galima evakuoti „Azovstal“ plieno gamyklą – paskutinę Rusijos nekontroliuojamą miesto dalį.

Antradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „iš principo“ sutiko su Jungtinių Tautų ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto dalyvavimu evakuojant žmones iš gamyklos.

Manoma, kad po gamykla esančiuose koridoriuose vis dar glaudžiasi šimtai vyrų, moterų ir vaikų.

09:04 | Zelenskio patarėjas: karas peržengs Ukrainos sienas

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius, kalbėdamas apie Rusijos invazijos į Ukrainą ateitį, teigė, kad karas peržengs Ukrainos ribas.

Tai jis pasakė Markui Feiginui jo „Youtube“ kanale „Feigin Live“.

„Karo šešėlis krito ant Moldovos, Baltarusijos ir pačios Rusijos. Karas plinta, jis nebus sutramdytas nei „specialiosios operacijos“ rėmuose, nei Ukrainos ribose. Jis metė labai rimtą šešėlį ir šiame šešėlyje matomi gaisrų pliūpsniai“, – pokalbyje sakė O. Arestovyčius.

Vis dėlto O. Arestovičius tvirtina, kad Rusija neturi, kuo pagrasinti Vakarams.

„Jie 20 dienų iš eilės negali užimti Sloviansko ir Kramatorsko ir bando grasinti Vakarams? Kuo, aviacija? Trečdalis jau voliojasi sunaikinta Ukrainos teritorijoje. Viskas kas skraido ir plaukioja, būtų sunaikinta labai greitai. Prasta idėja grasinti Vakarams, gurkšnojant sultis pas save bunkeryje“, – tęsė O. Arestovyčius.

08:47 | Bidenas: JAV neleis Rusijai įbauginti Europos mažinant energijos išteklių tiekimą

JAV prezidentas prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį sakė, kad jo šalis neleis Rusijai naudotis „dujų šantažu“ spausti Vašingtono sąjungininkes Europoje ir žlugdyti sankcijas, įvestas Maksvai už invaziją į Ukrainą.

„Neleisime Rusijai bauginimu arba šantažu išsisukti nuo šių sankcijų. Neleisime jiems naudotis savo nafta ir dujomis, kad išvengtų padarinių už savo agresiją“, – pabrėžė J. Bidenas.

Rusija, spaudžiama tarptautinės bendrijos dėl karo Ukrainoje, trečiadienį nutraukė dujų tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai – Europos Sąjungos ir NATO narėms.

„Yra Rusijos šaudymo sau į koją elementas, – šią padėtį per susitikimą su Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetu pakomentavo JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas. – Pajamos ir ištekliai, kuriuos ji galėtų gauti iš šio pardavimo, nebebus gaunami“.

08:25 | JK: Rusijos laimikiai Donbase „brangiai kainuoja“

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje nurodė, kad Rusijos laimėjimai Donbase jos pajėgoms „brangiai kainavo“.

„Mūšis dėl Donbaso išlieka pagrindiniu Rusijos strateginiu akcentu, siekiant užsibrėžto tikslo – užtikrinti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę.

Šiose srityse kautynės buvo ypač intensyvios aplink Lisičanską ir Severodonecką, bandant veržtis į pietus nuo Iziumo link Sloviansko.

Dėl stipraus Ukrainos pasipriešinimo Rusijos teritorinis laimėjimas buvo ribotas ir pasiektas didelėmis Rusijos pajėgų sąnaudomis“, – rašoma naujausioje žvalgybos ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94lb8T09GX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 REKLAMA REKLAMA April 29, 2022

07:44 | Donecke liepsnoja naftos bazė

Penktadienio rytą rusų okupuotame Donecke dega naftos bazė, skelbia Ukrainos naujienų agentūra UNIAN. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Naftos bazė yra miesto Kirovskio rajone.

07:23 | Kare Ukrainoje žuvo JAV karys

Pranešama, kad 22 metų buvęs JAV jūrų pėstininkas ir Amerikos pilietis Willy Josephas Cancelas žuvo kariaudamas kartu su Ukrainos pajėgomis Ukrainoje, CNN pranešė jo šeimos nariai.

W. J. Cancelas dirbo privačioje karinėje samdinių įmonėje, kai pirmadienį buvo nužudytas, sakė jo motina Rebecca Cabrera. Ukrainoje jis buvo nuo kovo 12 ar 13 dienos, o žuvo balandžio 25-ąją.

Kol kas vyro kūnas nėra rastas.

07:12 | Raketa praskriejo tiesiai virš atominės elektrinės

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) teigia tirianti pranešimą, kad Rusijos paleista raketa skrido tiesiai virš atominės elektrinės, ir pridūrė, kad tai būtų „labai rimta“, jei tai tiesa.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi sakė, kad Kyjivas ketvirtadienį oficialiai pranešė agentūrai, kad balandžio 16 d. raketa praskriejo virš Pietų Ukrainos atominės elektrinės. Objektas yra netoli Južnoukrainsko miesto, maždaug 350 km į pietus nuo Kijevo.

TATENA nagrinėja šį klausimą, kuris, jei pasitvirtintų, būtų itin rimtas.

„Jei tokia raketa būtų nukrypusi, ji būtų turėjusi rimtą poveikį fiziniam AE vientisumui ir sukelti branduolinę avariją“, – sakoma R. Grossi pranešime.

#Ukraine’s regulator formally informed IAEA today that on 16 April on-site video surveillance recorded the flight of a missile flying directly over the South Ukraine Nuclear Power Plant. "If confirmed, this event is extremely serious," @RafaelMGrossi said. https://t.co/2zMPRqWDWf pic.twitter.com/4MbJZpmi3T — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 28, 2022

06:40 | Kyjivas atliko naują apsikeitimą belaisviais su Rusija

Kyjivas ketvirtadienį nurodė, kad 45 Ukrainos kariai ir civiliai, patekę į Rusijos pajėgų rankas, buvo paleisti per naują apsikeitimą belaisviais, bet nepranešė, kiek buvo paleista rusų.

„Įvyko naujas apsikeitimas belaisviais. Šiandien 45 mūsų vyrai buvo paleisti iš Rusijos nelaisvės“, – per platformą „Telegram“ paskelbė premjero pavaduotoja Iryna Vereščuk.

Tarp paleistųjų yra 13 karininkų ir 20 karių, taip pat 12 civilių, nurodė vicepremjerė.

Maskva šio apsikeitimo fakto kol kas nepatvirtino, taip pat nepranešė, kiek buvo sugrąžinta į nelaisvę patekusių Rusijos piliečių.

Nuo Rusijos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą pradžios Kyjivas ir Maskva surengė jau ne vieną apsikeitimą belaisviais.

Praeitą savaitę buvo paleista 19 ukrainiečių, o keliomis dienomis anksčiau įvyko apsikeitimas, susijęs su 76 žmonėmis, nurodė Kyjivas.

06:28 | Raketos smogė šalia viešbučio, kuriame viešėjo JT vadovas

Pasak Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovo spaudai, viena rusų paleistų raketų smogė netoli viešbučio, kuriame viešėjo A. Guterresas.

Raketa atskriejo praėjus vos valandai po to, kai A. Guterresas surengė spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

A. Guterresas ir jo komanda yra saugūs, sakė jo atstovas Stéphane‘as Dujarricas televizijai CBS News. Jis pridūrė, kad JT delegacija susitiko su ministru pirmininku jo kabinete ir tuo metu nebuvo viešbutyje.

„Šiandien esu Kyjive. Kyjive sprogo dvi raketos. Buvau šokiruotas, kai buvau informuotas, kad mieste, kuriame esu, sprogo dvi raketos, – per savo vizitą BBC News sakė Guterresas. – Taigi tai yra dramatiškas karas, ir būtinai turime rasti šio karo sprendimą“.

Video of the consequences of today's missile strike in the Shevchenko district of #Kyiv.



According to preliminary information, ten people were injured and five rescued. Search and rescue work continues. pic.twitter.com/vmCAZzd9M3 — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

06:02 | Dešimt buvo sužeisti per raketų ataką Kyjive

Pranešama, kad viena raketa pataikė į apatinius 25 aukštų gyvenamojo namo aukštus ir sužeidė mažiausiai 10 žmonių, pranešė Ukrainos pareigūnai.

Kyjive besilankant JT vadovui, Rusija į Kyjivą paleido penkias raketas

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kyjive besilankant JT vadovui, Rusija į Kyjivą paleido penkias raketas

Kijevo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad sprogimai nugriaudėjo centriniame Ševčenkos rajone, kol kas trys žmonės buvo paguldyti į ligoninę.

Valstybinė pagalbos tarnyba pranešė, kad vienas sprogimas, kuris, kaip manoma, įvyko apie 20.13 val., iš dalies sunaikino 25 aukštų gyvenamąjį namą sostinės Ševčenkos rajone.

„Dėl priešo apšaudymo 25 aukštų gyvenamajame name kilo gaisras, iš dalies sunaikintas pirmas ir antras aukštai“, – „Telegram“ pranešė agentūra.

Maždaug po valandos greitosios pagalbos tarnybos sugebėjo užgesinti gaisrą, tebevyksta paieškos ir gelbėjimo darbai.

Istorijos iš Mykolajivo: prie rusų paliktų bombų pritvirtinti spalvoti kaspinėliai, kad sudomintų vaikus

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Istorijos iš Mykolajivo: prie rusų paliktų bombų pritvirtinti spalvoti kaspinėliai, kad sudomintų vaikus

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► JAV prezidentas Joe Bidenas prašys Kongreso išskirti dar 33 mlrd. dolerių (beveik 31,5 mlrd. eurų) pagalbos Ukrainai, besistengiančiai atremti Rusijos invaziją, įskaitant 20 mlrd. dolerių (per 19 mlrd. eurų) karinės pagalbos, ketvirtadienį pranešė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.

► Baltieji rūmai ketvirtadienį pasiūlė naudoti konfiskuotą Rusijos oligarchų turtą kompensuoti Ukrainai nuostolius, patirtus dėl Maskvos karinės invazijos.

► Kyjivas ketvirtadienį paskelbė, kad Rusijos puolimas Ukrainos rytuose įsibėgėjo ir kad intensyviai apšaudomi keli miestai, o rusų pajėgos bando apsupti ukrainiečių pajėgas.

► Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad Vakarų ginkluotės tiekimas Ukrainai kelia grėsmę Europos saugumui.

► Vokietijos parlamentas ketvirtadienį nubalsavo už sunkiosios ginkluotės siuntimą Ukrainai, priimdamas simbolinį sprendimą, atspindintį pasikeitusią vyriausybės poziciją šiuo klausimu.

► Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį viešėjo Kyjive, kur susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

► Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas trečiadienį pareiškė, kad Kijevo laukia „nepaprastai sunkios savaitės“, ir perspėjo dėl smarkaus „naikinimo“ per Rusijos puolimą šalies rytuose.