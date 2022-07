Penktadienis yra 135-oji karo Ukrainoje diena. Svarbiausi šios dienos įvykiai:

14:04 | „Griuvėsių okupantai“: Zelenskis patvirtino, kad rusai valdo didžiąją dalį Luhansko srities

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos kariuomenė užima griuvėsius Luhansko srityje, rašo UNIAN.

„Galiu pasakyti, kad jie valdo didžiąją dalį Luhansko srities, bet ten viskas sugriauta. Tiesą pasakius, aš net nesuprantu jų ambicijų – ką jie valdo? Sugriovė miestus, mokyklas. Ką užėmė? Jie yra Luhansko srities griuvėsių okupantai“, – CNN eteryje kalbėjo V. Zelenskis.

Anot jo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš Sjevjerodonetsko ir Lysyčansko traukėsi dėl to, kad nebūtų apsuptos.

Šiuose miestuose, kaip sako V. Zelenskis, žmonių praktiškai nebeliko.

„Žmonių ten beveik nėra, liko apie 10 proc. Išvežėme visus, ką galėjome ir kas norėjo“, – sakė jis.

13:30 | Buvęs NATO generolas: Ukraina gali suduoti triuškinantį smūgį Rusijai

Buvęs NATO pajėgų Europoje generolas Philipas Breedlove‘as mano, kad Ukraina gali suduoti triuškinantį smūgį Rusijai, rašo „Kanal 24“. Anot jo, tai galėtų būti smūgis Krymo tiltui. Šis tiltas yra naudojamas ryšiams tarp žemyninės Rusijos ir laikinai okupuoto Krymo palaikyti.

„Krymo tiltas yra teisėtas taikinys. Manęs visai nestebina, kad rusai yra susirūpinę dėl Kerčės tilto. Jiems tai nepaprastai svarbu“, – teigė jis.

Atsargos generolas pažymėjo, kad Vakarų pagalba, pavyzdžiui, amerikiečių raketos „Harpoon“, leistų ukrainiečiams veiksmingai smogti okupantams. Šių raketų nuotolis, kaip rašo minėtas kanalas, yra apie 320 km.

P. Breedlove‘as teigia, kad daugelis dabartinių ir buvusių pareigūnų sutinka, jog šis tiltas išties turėtų būti sunaikintas. Toks žingsnis esą turėtų sukrėsti Rusiją.

„Visi tiltai turi silpnų vietų, todėl, jei bus taikomasi tinkamoje vietoje, Kerčės tiltas kurį laiką gali tapti netinkamas naudoti. Tačiau jei jie (Ukrainos ginkluotosios pajėgos – aut. past.) norėtų nugriauti tiltą, reikėtų tikslingo bombardavimo“, – pridūrė jis.

Vis dėlto, anot generolo, kai kurie pareigūnai abejoja dėl tokio scenarijaus. Kai kurių pareigūnų manymu, tokie Ukrainos veiksmai gali nepatikti Vakarams. Tačiau P. Breedlove‘o nuomone, Ukraina gali daryti tai, ką nori.

12:37 | Rusų nuostoliai

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 36 900 karių, 1637 tankų, 3811 šarvuočių, 217 lėktuvų, 669 bepiločių, 107 oro gynybos sistemų, 828 artilerijos sistemų, 15 laivų ir kitos technikos.

12:02 | Baltarusija perdavė Rusijai karinį aerodoromą netoli Gomelio

Baltarusija perdavė Rusijai Zjabrovkos karinį aerodromą, esantį netoli Gomelio. Rusijos kariai jį pertvarko į savo karinę bazę, aerodromo teritorijoje buvo pastatytos raketos „Iskander-M“ ir S-400 „Triumph“, rašo UNIAN.

Apie tai ketvirtadienį spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas generolas Oleksijus Gromovas.

„Baltarusija perdavė Rusijai visiškai kontroliuoti Zjabrovkos aerodromą, kuriame vykdomos karinės bazės įrengimo priemonės. Aerodromo teritorijoje yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų raketų divizija „Iskander-M“ ir „S-400 Triumph“ divizija“, – sakė O. Gromovas.

Anot jo, Baltarusija ruošiasi iš Rusijos gauti nuosavą „Iskander“ kompleksą. Jis bus pastatytas Baltarusijos sausumos pajėgų 465-osios raketų brigados karinio dalinio teritorijoje Osypovyčiaus mieste. Ten jau pradėti statyti angarai.

Jis taip pat pažymėjo, kad šiuo metu Baltarusijos teritorijoje puolamųjų grupių formavimosi požymių nematyti, tačiau šalis aktyviai verbuoja buvusius karius į privačią karinę kompaniją. Pirmiausia įdarbinamos specialiosios pajėgos ir pilotai.

O. Gromovo teigimu, Baltarusijos kariai gali būti panaudoti provokacijoms prieš Ukrainą, tačiau visapusės invazijos į Baltarusiją galimybė kol kas atrodo menka.

11:37 | Blinkenas paragino Rusiją „išleisti grūdus“ iš Ukrainos

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareikalavo, kad Rusija leistų išgabenti grūdų krovinius iš karo krečiamos Ukrainos, penktadienį pranešė vienas Vakarų pareigūnas.

„Mūsų kolegoms rusams: Ukraina nėra jūsų šalis. Jos grūdai nėra jūsų grūdai. Kodėl blokuojate uostus? Turėtumėt išleisti grūdus“, – šaltinis citavo A. Blinkeno pasisakymą per Indonezijoje vykusias Didžiojo dvidešimtuko (G20) derybas už uždarų durų.

A. Blinkenas atsisakė atskirai susitikti su šiame renginyje dalyvaujančiu Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, bet kreipėsi į Maskvą per derybas ir išdėstė planus dėl JAV finansinės pagalbos, turinčios padėti sumažinti pasaulinį maisto produktų stygių, nulemtą karo Ukrainoje, kuri yra svarbi kviečių, kukurūzų ir kitų žemės ūkio produktų eksportuotoja.

„Rusija yra šios problemos šaltinis, o Jungtinės Valstijos susitelkusios į sprendinius“, – pareigūnas citavo A. Blinkeno pasisakymą.

Ukrainos žemės ūkio produkcijos eksportas buvo smarkiai suvaržytas dėl Maskvos karinės invazijos, todėl pasaulyje išaugo maisto kainos, ir tai ypač skaudžiai paveikė neturtingoms šalims.

Maskva teigia leisianti maisto produktus gabenantiems Ukrainos laivams išplaukti, jeigu ukrainiečių kariuomenė išminuos uostus. Kyjivas tokią galimybę atmeta, baimindamasis dėl Ukrainos Juodosios jūros pakrantės saugumo.

10:47 | Haidajus: Sjevjerodoneckas atsidūrė ant humanitarinės katastrofos slenksčio

Sjevjerodoneckas atsidūrė ant humanitarinės katastrofos slenksčio, sako Luhansko srities vadovas Serhijus Haidajus. Anot jo, miestas yra stipriai sugriautas, o rusų kariai toliau plėšia gyventojus.

Apie tai jis penktadienį ryte parašė savo „Telegram“ kanale.

„Sjevjerodonecke sugriauta arba apgadinta 80 proc. būstų. Kai kurie žmonės bando grįžti dėl daiktų, bet vis dažniau... randa tuščią butą, net jei jis išliko. Įžengę į miestą, rusai pirmiausia deportavo dalį vietos gyventojų, atėmė raktus, o tada pradėjo viską plėšti. Jie sunkvežimiais privažiuoja prie daugiaaukščių pastatų. Jei baldai geri, jie juos išsiveža. Tai nebėra vien buitinė technika“, – teigia jis.

Anot S. Haidajaus, miestas yra atsidūręs ties humanitarinės katastrofos riba. Mieste nėra centralizuoto vandentiekio, dujų ir elektros tiekimo.

„Nuo vasario pabaigos okupantai apšaudo ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, beveik visiškai juos sunaikindami. Jie negalės nieko suremontuoti. Nes net taikos metu tokios apimties atstatymo darbus galima atlikti per šešis mėnesius ar metus. Jei yra medžiagų ir kvalifikuotų darbininkų. Rusai neturi nei to, nei kito“, – teigė jis.

Kita didelė problema mieste – nuotekos.

„Neveikia valymo įrenginiai, taip pat siurblinės. Nuotekos kaupiasi. Dar pridėkime oro temperatūrą. Ir smarvė nuo mirusiųjų – tų, kurie buvo palaidoti kiemuose, o daug jų liko butuose ir įėjimuose. Sjevjerodonecke vyksta humanitarinė katastrofa“, – sako S. Haidajus.

Skaičiuojama, kad mieste šiuo metu gali būti likę apie 15 tūkst. civilių gyventojų.

10:15 | Arestovyčius atsakė Putinui: Ukrainoje dar „nieko nepradėjote“, o jau baigiate

Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui pareiškus, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje „iš esmės nieko rimto dar nepradėjo“, Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius parengė atsakymą.

O. Arestovyčius mano, kad vakarykštis V. Putino pareiškimas iš esmės buvo skirtas vidinei auditorijai, rašo UNIAN.

„Akivaizdu, kad jie matavosi, žiūrėjo ir bandė atsakyti į ryškesnius visuomenės prašymus. Į visa tai turiu vieną atsakymą: jie nepradėjo, bet jūs jau baigiate, tai viskas. Visoms šioms pastangoms liko mažai laiko. Pusantro mėnesio ir, manau, jie pamažu nurims savo bandymuose žengti į priekį“, – sakė jis.

Anot O. Arestovyčiaus, V. Putinas žaisdamas kruviną žaidimą, bando padaryti gerą įspūdį. Anot jo, Kremliaus režimo lyderis žino, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje susiduria su nesėkmėmis.

09:43 | Rusai apšaudė savo pačių pozicijas

Rusijos pajėgos prie Neskučnio miesto apšaudė savo pozicijas, praneša Zaporižios regiono karinė administracija.

„Ukrainos žvalgybos duomenimis, kai kurie Rusijos okupacinių pajėgų reaktyviosios artilerijos daliniai visiškai nepalaiko vadinamosios „specialiosios operacijos“ ir nesąmoningai padeda Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms demilitarizuoti savo pačių Rusijos okupacines pajėgas“, – rašoma pranešime.

„Specialiąja operacija“ Rusijos propaganda vadina karą Ukrainoje. Anot Kremliaus, Rusija siekia „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą, tačiau, Vakarų vertinimu, Rusija siekia iš esmės sunaikinti Ukrainą bei šalį užgrobti.

Dar birželį pranešta, kad Rusijos raketa pataikė pati į save. Rusijos oro gynybos sistema iššovė, kai danguje aptiko objektą. Tačiau vos pakilusi raketa apsisuko ir trenkėsi vos už kelių metrų nuo paleidimo vietos.

09:21 | Lavrovas: Rusija „neturi apie ką kalbėtis su Vakarais“

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi derėtis su Ukraina ir Turkija dėl grūdų, tačiau neaišku, kada tokios derybos galėtų įvykti, rašo „The Guardian“.

Apie tai S. Lavrovas žurnalistams komentavo po susitikimo su G20 šalių užsienio reikalų ministrais.

‚Jeigu [Vakarai] nori ne derybų, o Ukrainos pergalės prieš Rusiją mūšio lauke, tuomet, ko gero, tiesiog nėra apie ką kalbėti su Vakarais, nes su tokiu požiūriu, tiesą sakant, neleidžiama Ukrainai pereiti prie taikos proceso“, – Rusijos naujienų agentūra RIA cituoja jį.

08:59 | ISW: vargu, ar Rusija per paskelbtą pertrauką nustos vykdyti karo veiksmus

Rusijos pajėgos Ukrainoje daro pertrauką, kad pailsėtų ir atgautų kovinį pajėgumą, sakoma Amerikos karo studijų instituto (ISW) analitikų ataskaitoje.

„Liepos 7 dieną Rusijos gynybos ministerijos pareigūnas Igoris Konašenkovas paskelbė, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje sustoja pailsėti ir atgauti kovinius pajėgumus, patvirtindamas ISW vertinimą, kad Rusijos pajėgos inicijavo operatyvinę pauzę“, – sakoma pranešime.

Rusija nenurodė, kiek truks Rusijos pajėgų pauzė.

„Per šią operacijų pauzę Rusijos pajėgos nenutraukė aktyvių karo veiksmų ir vargu ar nustos tai daryti. Liepos 7 d. Rusijos pajėgos tęsė ribotą sausumos puolimą, taip pat oro, artilerijos ir raketų smūgius visomis kryptimis. Rusijos pajėgos, tikėtina, kad ir toliau apsiribos nedidelio masto puolimo veiksmais, nes jie perskirsto pajėgas ir ruošia sąlygas didesniam puolimui artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais“, – teigiama ataskaitoje.

