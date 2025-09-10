Kandidatas į energetikos ministrus: taikos sutartis su „Veolia“ galėjo būti sudaryta anksčiau

„Aš žaviuosi politine drąsa, kad pagaliau buvo sudaryta taika su mūsų NATO sąjungininku ir rastas kompromisas – aš nežinau bylos detalių, (…) apie ką ten ginčas, bet aš pritariu, manau, kad čia teisingas sprendimas“, – žurnalistams trečiadienį Prezidentūroje sakė M. Jablonskis.
„Nuo pat pradžių buvo galima padaryti (sudaryti taiką – ELTA). Mes, kaip advokatai, sakom – tai ar išsemtos visos susitarimo galimybės, ar viskas pasinaudota. Nes kartais tie arbitražai tampa politikos darymo įrankiu“, – pridūrė jis.
Kaip jau skelbta, po dešimtmetį trukusių teisminių ginčų dėl kai kurių Lietuvos miestų šilumos ūkių nuomos, Vyriausybė sudarė taikos susitarimą ir atsiėmė dalį ieškinio prieš „Veolia“ ir grupės dukterines įmones Lietuvoje – „Veolia Environnement“, „Veolia Baltics and Eastern Europe“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“.
Pagal taikos susitarimą, „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų, o Lietuva – atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
