KAM: Lietuva ir JAV rengia ilgalaikį plėtros planą Pabradės poligone

„Jau šį rudenį atidarysime naują apgyvendinimo, administracinę, maitinimo ir sandėliavimo infrastruktūrą JAV kariams Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Pabradės poligonas ir toliau plėsis pagal ilgalaikį planą, kurį rengiame ateinantiems dešimtmečiams. Visa infrastruktūra kuriama derinant JAV ir Lietuvos kariuomenės poreikius, užtikrinant geriausias sąlygas mūsų sąjungininkams, kad jie Lietuvoje jaustųsi kaip namuose“, – pranešime cituojama laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Numatoma, kad ilgalaikis strateginis planas turėtų užtikrinti sistemingą karinės infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į JAV, Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkų kariuomenių poreikius bei gerins gyvenimo ir pratybų sąlygas.
Nuo 2019 m. JAV nuolat Lietuvoje dislokuoja sunkiuosius batalionus, o nuo 2022 m. jų buvimas sustiprintas artilerijos vienetu. Anot ministerijos, JAV karinis buvimas Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo veiksnys ir saugumo garantas Baltijos šalyse.
Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių.
