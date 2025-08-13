Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM: Lietuva ir JAV rengia ilgalaikį plėtros planą Pabradės poligone

2025-08-13 09:34 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 09:34

 Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) rengia ilgalaikį karinės infrastruktūros ir mokymų teritorijų vystymo planą Pabradės poligone. Juo bus vadovaujamasi plėtojant poligoną, planuojant, projektuojant ir statant objektus ateinančius 20 metų, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Sunkioji technika Pabradėje (R. Riabovo/BNS nuotr.)

 Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) rengia ilgalaikį karinės infrastruktūros ir mokymų teritorijų vystymo planą Pabradės poligone. Juo bus vadovaujamasi plėtojant poligoną, planuojant, projektuojant ir statant objektus ateinančius 20 metų, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

3

„Jau šį rudenį atidarysime naują apgyvendinimo, administracinę, maitinimo ir sandėliavimo infrastruktūrą JAV kariams Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Pabradės poligonas ir toliau plėsis pagal ilgalaikį planą, kurį rengiame ateinantiems dešimtmečiams. Visa infrastruktūra kuriama derinant JAV ir Lietuvos kariuomenės poreikius, užtikrinant geriausias sąlygas mūsų sąjungininkams, kad jie Lietuvoje jaustųsi kaip namuose“, – pranešime cituojama laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Numatoma, kad ilgalaikis strateginis planas turėtų užtikrinti sistemingą karinės infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į JAV, Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkų kariuomenių poreikius bei gerins gyvenimo ir pratybų sąlygas.

Nuo 2019 m. JAV nuolat Lietuvoje dislokuoja sunkiuosius batalionus, o nuo 2022 m. jų buvimas sustiprintas artilerijos vienetu. Anot ministerijos, JAV karinis buvimas Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo veiksnys ir saugumo garantas Baltijos šalyse.

Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių.

