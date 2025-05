KAM į 20 karinės infrastruktūros projektų Panevėžio regione investuos apie 110 mln. eurų

Didelę investicijų dalį ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ir Pajuosčio karinio aerodromo infrastruktūros plėtrai.

„Infrastruktūra yra būtina tiek mūsų, tiek sąjungininkų kariams, o kartu jos vystymas yra galimybė augti verslams, iš kurių tikimės kokybiško ir greito darbo“, – sako infrastruktūros klausimus kuruojanti krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė.

Pasak jos, ministerija visoje šalyje šiemet vykdo daugiau nei 200 karinės infrastruktūros projektų. Nurodoma, jog Panevėžio rajone užbaigtas 1,5 mln. eurų kainavęs geležinkelio atšakos į Pajuosčio aerodromą. Čia už beveik 14 mln. eurų rekonstruoti inžineriniai tinklai ir lietaus nuotekų sistemos. Panevėžio regione taip pat kuriamos tinkamos sąlygos karinės technikos priežiūrai bei karinių atsargų saugojimui.

Be to, šiemet planuojama užbaigti tilto per Juostą, skirto kelių transportui, rekonstravimą, o 2027-aisiais – rekonstruoti geležinkelio tiltą per Juostą.