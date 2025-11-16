Kalbos dėl Vaitkaus gauto apdovanojimo netyla: teismas turės vertinti gautą skundą

Tokį nutarimą šią savaitę priėmė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
Kaip anksčiau rašė BNS, Regionų administracinio teismo sprendimas atmesti skundą priimtas atsižvelgus į nutartį analogiškoje byloje, kad prezidentas sprendimą priėmė vykdydamas jam teisės aktais priskirtą veiklą, todėl „kilęs ginčas administracinio teismo kompetencijai negali būti priskiriamas, o jis turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme“.
LVAT teigimu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi pasenusiu, beveik prieš 20 metų priimtu aiškinimu, nors teisinis reguliavimas ir Konstitucinio Teismo praktika jau leidžia administraciniams teismams nagrinėti bylas dėl prezidento veiklos, jei galėjo būti pažeistos asmens teisės.
BNS skelbė, kad iš E. Vaitkaus atimti apdovanojimą prezidentui rekomendavo Valstybės apdovanojimų taryba, nustačiusi, jog šis asmuo savo pasisakymais Baltarusijoje pažemino apdovanotojo vardą, skleisdamas antivalstybinius naratyvus.
Baltarusijoje gegužę apsilankęs E. Vaitkus pareiškė Lietuvos prezidentą G. Nausėdą esant išrinktu neteisėtai, taip pat teigė, kad Lietuva eina lietuvių ir valstybingumo naikinimo keliu.
Pradėjo ikiteisminį tyrimą
Po šios kelionės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. E. Vaitkaus advokatas Mažvydas Misiūnas BNS teigė, kad apsilankymo Baltarusijoje tikslas buvo grąžinti „normalų bendradarbiavimą“, dialogą tarp abiejų valstybių ir jų žmonių.
Medikui E. Vaitkui Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius buvo įteiktas 2004 metais, prezidento pareigas einant Rolandui Paksui.
Įstatyme numatyta, kad valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai skiriami Lietuvos valstybei nusipelniusiems asmenims pagerbti.
Visi apdovanojimai skiriami prezidento dekretu.
Įstatymas numato, kad apdovanoti negali būti asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus. Apdovanojimų taip pat netenkama, jeigu apdovanotųjų veika žemina apdovanotojo vardą.
