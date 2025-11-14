Teismas: Vaitkus turi teisę ginčyti Nausėdos sprendimą iš jo atimti valstybinį apdovanojimą

Regionų administracinis teismas liepą atsisakė nagrinėti E. Vaiktaus skundą dėl sprendimo iš jo atimti valstybės apdovanojimą. Šią nutartį buvęs kandidatas į prezidentus apskundė LVAT.
LVAT antradienį nutarė panaikinti minėtą Regionų administracinio teismo nutartį ir perdavė teismui skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.
Anksčiau E. Vaitkaus skundą atmetęs Regionų administracinis teismas skelbė, kad tarp buvusio kandidato į prezidentus ir Prezidentūros kilęs ginčas dėl apdovanojimo atėmimo negali būti priskiriamas administracinio teismo kompetencijai.
Visgi LVAT teisėjų kolegijos manymu, tokia išvada yra nepagrįsta.
„Administraciniai teismai nagrinėja bylas, susijusias su prezidento ar Vyriausybės veikla ar neveikimu, kai dėl tokios veiklos ar neveikimo buvo ar galėjo būti pažeistos asmens teisės ar laisvės, ir vertina šių pažeidimų padarinius“, – nurodoma LVAT pranešime.
E. Vaitkus skundu teismo prašė panaikinti prezidento G. Nausėdos pasirašytą dekretą, kuriuo šalies vadovas išbraukė jį iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą. Šiuo dekretu E. Vaitkus taip pat buvo įpareigotas grąžinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių bei apdovanojimo dokumentus.
Prezidentas G. Nausėda sprendimą dėl prokremliškais pareiškimais garsėjančio E. Vaitkaus išbraukimo iš Gedimino ordino kavalierių sąrašo priėmė gegužės 27 d.
2004 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių E. Vaitkui įteikė tuometis šalies vadovas Rolandas Paksas.
Valstybės apdovanojimų taryba rekomendavo prezidentui atimti Gedimino ordiną iš E. Vaitkaus už valstybės vardo žeminimą.
Klausimas dėl E. Vaitkaus turimo Gedimino ordino kilo po to, kai Baltarusijos sostinėje surengtoje spaudos konferencijoje politikas pareiškė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento. Tokias buvusio kandidato į prezidentus kalbas Lietuvos politikai pavadino antivalstybinėmis.
ELTA primena, kad E. Vaitkus praėjusiais metais vykusiuose prezidento rinkimuose užėmė penktąją vietą ir sulaukė 7,31 proc. rinkėjų palaikymo.
Politikas taip pat ne kartą yra užsiminęs apie planus kurti politinę partiją.
