Jonavoje neblaivus vyras peiliu sužalojo žmogų

Anot Policijos departamento, apie 21 val. Panerių gatvėje, namuose, konflikto metu neblaivus (2,36 prom.) vyras (gim. 1963 m.) peiliu sužalojo neblaivų (3,23 prom.) vyrą (gim. 1992 m.), kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
