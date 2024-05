Jolanta Leonavičiūtė apie madą nedevėti liemenėlės: „Jaučiuosi gerai visur ir visada“

Daugiau apie tai – TV3 laidoje „Top 3“.

„Būdama namuose, iškart nusimetu visas liemenėles ir duodu savo papukams laisvę“ – sako sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė.

Tiesa, pirmiausiai ši mada pasirodė užsienyje, kai garsiausios pasaulinės žvaigždės nė kiek nesigėdydamos pozavo prie foto sienelių ar žengė raudonuoju kilimu be liemenėlių. Tarp tokių žvaigždžių – atlikėja Dua Lipa, aktorė Emma Stone, o štai Jennifer Aniston be liemenėlės netgi filmavosi seriale „Draugai“.

Progos išlaisvinti savo krūtis nėra praleidusi ir garsioji Suomijos premjerė Sanna Marin. 2020 metų spalį ji įsiamžino ant gyvenimo būdo žurnalo „Trendi“ viršelio vilkėdama tik švarką. Fotosesija ir minėta nuotrauka sukėlė aršios kritikos bangą Suomijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbiausia – laisvė

Netrukus ši mada pasiekė ir Lietuvą. Geriausi įvaizdžiai, žinoma, būna demonstruojami per M.A.M.A. apdovanojimus. Čia be liemenėlės pasirodė dainininkės Erica Jennings ir Ieva Zasimauskaitė.

REKLAMA

„Moteris, nesvarbu, ar ji žinoma, ar nežinoma, jeigu ji tinkamai pagal savo figūrą apsirengia, ne per daug iššaukiamai – ji gali būti ir be liemenėlės, ir niekas to nesureikšmins ir nepastebės“, – teigia sveikos gyvensenos lektorė, sertifikuota „Dao“ praktikų instruktorė Edita Esenku Šimkutė.

„Jeigu asmeninės gyvenimo patirtys buvo tokios, kad tėvai sakydavo prisidengti, nes gėda, tai susiformavusi tokia patirtis ir ta moteris perduoda ją kitiems. Nereiktų į tai reaguoti. Bet, kai ateina į renginį su permatoma suknele, turėtų būti kitaip“, – tikina J. Leonavičiūtė.

REKLAMA

REKLAMA

Sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė taip pat laikosi nuomonės, kad liemenėlė nėra būtiniausias dalykas moters spintoje.

„Man čia nėra mada, man tai patogumas. Be liemenėlės jaučiuosi gerai visur ir visada. Žinoma, į darbą, į sporto salę, užsidedu sportinę liemenėlę, nenoriu, kad speneliai styrotų kaip žvakės ir per daug atkreiptų dėmesį. Skatinu tikrai nesigėdyti, tai yra natūralus dalykas, kodėl vyrai gali būti be maikučių su savo styrančiais speneliais, ten viskas matosi“, – tikina žymi moteris.

10 metų nedėvi liemenėlės

Edita Esenku-Šimkutė teigia jau daugiau nei 10 metų nedėvinti liemenėlės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mano kūnas tapo daug laisvesnis, nebesijaučiu suvaržyta, pamenu tais laikais, kai dar nešiodavau, nepatogiai įsirėždavo lankeliai, petnešėlės, mano kvėpavimą trikdydavo per šonkaulius einanti liemenėlės dalis. Jaučiuosi komfortabiliai ir visai nenorėčiau grįžti prie liemenėlės“, – pasakoja E. Šimkutė.

Gydytojai teigia, kad liemenėlės buvo sukurtos tam, kad padėtų, o ne pakenktų moteriai.

„Nemanau, kad iš viso galima kalbėti apie kažkokį pakenkimą krūtims, nes nuo senų senovės liemenėlės buvo nešiojamos, tai yra tam tikra krūtų apsauga. Čia mūsų pasirinkimas, kaip mes norime, kaip mes jaučiamės patogiai ir kaip patogiai jaučiasi aplinkiniai.

REKLAMA

Aš neįsivaizduoju, kokia turėtų būti liemenėlė, gal su kokiais sunkiais metalais, kad ji kenktų. Čia aš, aišku, juokauju, bet gi kaip tik ji sugalvota tam, kad būtų patogiau, o ne blogiau moteriai. Antra vertus, jei mes blogai parenkame liemenėlę, kur mums nepatogu ir spaudžia, tada nerekomenduočiau tokios“, – teigia Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė Žana Bumbulienė.

Kaip atsirado liemenėlės?

Nėra aišku, kas sukūrė liemenėles, tačiau ne visada moterys dėvėjo jas dėl grožio. Pavyzdžiui, XIV amžiuje, moterys dėvėjo tik vadinamąsias juosteles tada, kai eidavo sportuoti. Ir tokių liemenėlių paskirtis buvo paslėpti krūtis.

REKLAMA

XVI amžiuje išrasti korsetai, kurie buvo skirti pabrėžti krūtų grožį. Svarbu ir tai, kad korsetas žymėjo mados permainas, kai moterys bandė pakeisti savo kūno formas, kad jos atitiktų to meto madą, įskaitant sukneles su mažesnėmis iškirptėmis, pabrėžiančiomis krūtinės liniją.

Tik 1869 m. prancūzų dizainerė Herminie Cadolle sukūrė pirmąją liemenėlę, kokią matome šiomis dienomis. Šią liemenėlę ji sukūrė padalijusi korsetą į dvi dalis: Viršutinė dalis skirta krūtims prilaikyti, o apatinė – liemeniui formuoti. Tuo metu padalytas korsetas buvo parduodamas iš dviejų dalių ir tik 1905 m. liemenėlė pradėta pardavinėti atskirai.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Laidą „TOP 3“ žiūrėkite pirmadieniais–trečiadieniais, 21 val. tik per TV3.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TOP 3“.