Skandalas lėktuve: keleivė buvo išprašyta, nes nedėvėjo liemenėlės

Incidentas įvyko sausio mėnesį ir sulaukė žiniasklaidos dėmesio, tačiau dabar L. Archbold atstovauja advokatė. Jos advokatė yra Gloria Allred, dalyvavusi keliose garsiai nuskambėjusiose moterų teisių bylose, įskaitant atstovavimą moterims, kurios apkaltino Donaldą Trumpą ir R. Kelly netinkamu seksualiniu elgesiu.

Turėjo persirengti, norėdama grįžti į lėktuvą

Neseniai oro linijų bendrovės prezidentui adresuotame laiške G. Allred teigė, kad į Lisą Archbold nebuvo atkreiptas dėmesys, kai ji įlipo į lėktuvą, tačiau vėliau, netikėtai ją iš skrydžio išvedė „Delta“ vartų agentas.

L. Archbold prisiminė, kad darbuotojas jai pasakė, jog jos apranga buvo „įžeidžianti“ ir „apnuoginanti“. Jai buvo leista grįžti į lėktuvą, kai ji apsivilko užsegamus marškinius, kuriuos buvo susisegusi aplink juosmenį.

„Į mane buvo nusitaikyta ir aš buvau pažeminta, – pareiškime sakė moteris. – Jaučiausi taip, tarsi būčiau kažkuo labai išskiriama iš kitų“.

Controverse Aérienne : Le Dress Code de Delta en Question Après l'Incident du Soutien-Gorge



L'incident impliquant Lisa Archbold, menacée d'exclusion d'un vol Delta pour ne pas avoir porté de soutien-gorge, soulève des interrogations sur les politiques vestimentaires des… pic.twitter.com/SgvoegBKfe — A Youth (@AfricanYouth01) March 29, 2024

Ji pridūrė: „Dėvėjau tokius pačius drabužius, kokius gali dėvėti bet kuris vyras. Be to, mano krūtinė mažesnė už daugelio to skrydžio vyrų. Kur „Delta“ brėžia ribą?“

Oro linijų bendrovė moters atsiprašė

Savo laiške moters advokatė G. Allred suabejojo, kaip liemenėlės po marškinėliais nedėvėjimas susijęs su „Delta“ politika, pagal kurią pašalinimas gali būti būtinas, jei asmens drabužiai kelia „nepagrįstą įžeidimo ar susierzinimo riziką“.

Ji paprašė susitikti su „Delta“ prezidentu Glenu Hauensteinu ir aptarti praktinį šios situacijos sprendimą.

Bendrovės „Delta Air Lines“ atstovas spaudai leidiniui „Business Insider“ sakė, kad oro linijos susisiekė su kliente ir jos atsiprašė už šį incidentą.