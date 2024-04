Moteriai sunku patikėti: negavo darbo, nes darbo pokalbyje buvo nepasidažiusi

Žmogiškųjų išteklių ekspertai sako, kad toks išankstinis nusistatymas yra pernelyg dažnas, kai žmonės laikomi nevertais vaidmens dėl neteisingų lyties ir visuomenės lūkesčių, skelbia portalas „Business Insider“.

„Tai nutinka dažniau, nei norėtume pripažinti, ypač moterų atžvilgiu, – „Business Insider“ sakė Daniela Herrera, talentų ir įdarbinimo ekspertė, įmonės „Allies in Recruiting“ įkūrėja ir partnerė. – Grožio ir išvaizdos šališkumas vaidina didžiulį vaidmenį, kaip moterys suvokiamos ir kaip su jomis elgiamasi darbo vietoje“.

M. Weaver pasidalijo savo istorija „TikTok“, kur ji surinko daugiau nei 600 tūkst. peržiūrų. Ji paaiškino, kad, turėdama patirties įdarbinimo srityje, žinojo, kad puikiai tinka šiam vaidmeniui technologijų įmonėje ir gali atsakyti į visus jai užduodamus klausimus.

Todėl neigiamas įmonės atsakymas ją nustebino.

„Buvau labai nusiminusi, – sakė ji vaizdo įraše. – Norėjau to darbo, bet taip pat buvau labai sutrikusi. Todėl padariau tai, ko niekada nedarau, ir parašiau jai elektroninį laišką bei paprašiau atsiliepimo“.

M. Weaver sakė, kad įdarbinimo specialistė jai pasakė, jog jos išsilavinimas buvo „būtent toks, kokio jie ieškojo“, o jos patirtis puikiai atitiko reikalavimus. Tačiau ji buvo „susirūpinusi“, kad M. Weaver neįdėjo pakankamai pastangų į savo išvaizdą, „atsižvelgiant į tai, dėl kokio lygio pareigų“ ji dalyvavo pokalbyje.

„Dalyvavau pokalbyje dėl viceprezidento pareigų, – paaiškino M. Weaver. – O dabar mano išvaizda – buvau pasidariusi šukuoseną. Buvau apsivilkusi gražią palaidinę, švarkelį, auskarus. Bet buvau pasitepusi tik vazelinu. Neturėjau jokio makiažo, nes iš tikrųjų nenaudoju daug makiažo“.

„Business Insider“ žurnalistas Timas Paradis peržiūrėjo elektroninį laišką ir kalbėjosi su M. Weaver, kuri sakė, kad ją „šokiravo“ įdarbinimo specialistės nurodyta priežastis.

„Pirma, kad kas nors tai parašytų elektroniniame laiške, – sakė ji. – Bet dar labiau šokiruoja tai, kad 2024 m. tai vis dar vyksta. Buvau labai entuziastingai nusiteikusi įmonės atžvilgiu ir žinojau, kad esu tinkama šiam vaidmeniui. Galiu tik numanyti, kad jai rūpėjo, jog nepasidariau makiažo, nes visa kita jau buvau padariusi. Todėl išgirsti, kad dėl to, jog to nepadariau, esu kažkaip mažiau kvalifikuota arba neatrodau tokia entuziastinga šiam darbui, tiesiog glumina“.

