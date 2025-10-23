Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jauniškis: meteorologinių balionų problema yra mūsų vidaus reikalas

2025-10-23 09:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:01

Antradienį kontrabandines cigaretes gabenusiems meteorologiniams oro balionams pažeidus oro erdvę, šalies ambasadorius NATO sako, kad ši problema – Lietuvos vidaus reikalas. Todėl, pasak jo, valstybė turi rasti resursų, kaip su ja kovoti. 

Darius Jauniškis (nuotr. Elta)

Antradienį kontrabandines cigaretes gabenusiems meteorologiniams oro balionams pažeidus oro erdvę, šalies ambasadorius NATO sako, kad ši problema – Lietuvos vidaus reikalas. Todėl, pasak jo, valstybė turi rasti resursų, kaip su ja kovoti. 

Darius Jauniškis (nuotr. Elta) 

3

„Egzistuoja ir trečiasis (NATO – ELTA) straipsnis, kuriame parašyta, kad kiekviena šalis turi atitinkamai investuoti į savo gynybą. Manau, kad balionai yra mūsų vidaus reikalas ir mes turime rasti pajėgumų ir resursų, kaip kovoti su šita nelaime“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums, kaip valstybei, reikia užkirsti kelią. Esame puikus pavyzdys, kaip galime sustabdyti migraciją, manau, kad galime rasti resursų, kaip stabdyti ir šitą didelę problemą“, – akcentavo jis. 

ELTA primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų trečiadienio naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino trečiadienio rytą, apie 6.30 val.

Dėl saugumo situacijos apie 3 val. nakties buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. 

Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.

Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad, jeigu į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos toliau plūs meteorologiniai balionai, gali būti priimtas sprendimas ir dėl sienos uždarymo. 

