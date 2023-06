Jakilaitis į Karaliaus Mindaugo iššūkį kviečia ne tik baidarininkus: startą duos Valujavičius ir Nausėda

Šventė truks visą dieną. Ankstyvą liepos 6-osios rytą gyventojai kviečiami pradėti istoriniu plaukimu Nerimi nuo Vilniaus iki Kernavės, kuriame tempą diktuos dar ne taip seniai visą šalį žygdarbiams įkvėpęs keliautojas Aurimas Valujavičius. Kelionė Nerimi nuo Vilniaus iki Kernavės ne tik paskatins išbandyti savo jėgas, bet ir leis artimiau susipažinti su Lietuvos senovės istorija.

Karaliaus Mindaugo iššūkį karūnuos nuo 2009 metų TV3 puoselėjama tradicija – Tautiškos giesmės giedojimas visuose pasaulio kampeliuose liepos 6 dieną, 21 val. Lietuvos laiku. Tačiau valstybingumo šventė Kernavėje tęsis ir po iškilmingosios jo dalies – 30-ąjį gimtadienį švenčianti TV3 televizija kvies pirmojoje Lietuvos sostinėje pasilikti ilgėliau ir pasilinksminti renginyje, kuriame regėsime ryškiausias scenos žvaigždes.

Kodėl šiemet Valstybės dieną įprasminame ne tik himnu, bet ir laivų iššūkiu?

Pirmiausia, yra labai svarbi ir, man atrodo, įdomi, tik pasimetusi tarp kitų, data – 770 karaliaus Mindaugo karūnavimo metų. Tikėtina, kad jis buvo karūnuotas Kernavėje, todėl ir pati idėja buvo pabandyti sujungti amžinąją ir pirmąją Lietuvos valstybės sostines. O kas jas jungia? Neries upė.

Norime padaryti didžiausią istorijoje plaukimą. Gal, Dievas duos, bus net 770 laivų. Apie tai irgi galima pasvajoti ir, manau, nebūtų nerealu. Apie 500 baidarių mes patys esame apsiruošę išnuomoti tiems, kurie neturi savo laivų, o likę 270, manau, susirinks ir taip.

Kodėl pasirinktas plaukimas?

Jeigu kalbame apie ankstyviausius laikus, ne veltui miestai ir buvo statomi prie upių ar ant jų krantų. Vien dėl to, kad upė ir buvo pagrindinis transporto kelias.

Be to, liepos 6-oji yra karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, sukanka 770 metų. Man atrodo, susiveda daug simbolių. Ir tai originalus būdas atvykti į šventę: sėdi į baidarę, atplauki ir turi puikų laiką pačioje Kernavėje. Nereikia niekuo kitu rūpintis, tereikia ateiti prie Baltojo tilto – tavo baidarė jau paruošta, nuirkluoji, po to baidarė yra paimama (išnuomotos baidarės po renginio bus parvežamos į Vilnių – aut. past.), o tu pats grįžti namo autobusu. Viskas idealiai suorganizuota.

Ar galima plaukti kuo nors kitu, nebūtinai baidare?

Galima! Aš rekomenduočiau dar dvi transporto priemones – irklinę arba motorinę valtį, o jei kažkas tikrai yra tikrai kietas, gali naudotis irklente.

Kuo laivai yra susiję su istorine liepos 6-ąja?

Manau, kad pati Kernavė yra absoliučiai susijusi su vandeniu, vien dėl to ten ir buvo statomas miestas. Liepos 6-oji yra apie kelionę, upę, vasarą, šiltą dieną, gerą nuotaiką, iššūkį. Ir jis ne tinginiams, nes reikia nuirkluoti daugiau nei 50 km. Tai ne šiaip pasiirstymas, o iššūkis tikrąja to žodžio prasme. Jei nesportuoji, nieko aktyvaus neveiki, gali atsitikti taip, kad atplauksi į Kernavę kitos dienos rytą natūralia upės tėkme. Truputį sveikatos reikia turėti. Upės tėkmės greitis yra iki 4 km/h, tokiu greičiu reiktų plaukti pusę paros. Aš tikiuosi, kad užsiregistravę žmonės turės daugiau jėgų.

Vienas iš vedlių bus irkline valtimi Atlantą perplaukęs Aurimas Valujavičius.

Taip, vedlys bus Aurimas Valujavičius, o prezidentas Gitanas Nausėda taip pat startuos pradžioje. Aišku, liepos 6 d. jam yra užimta diena, bet A. Valujavičius ir G. Nausėda duos startą. Manau, jie netgi bus vienoje baidarėje.

Esate dalyvavęs ne vienoje ekspedicijoje, plaukęs įvairiomis upėmis. Kuo šis maršrutas ypatingas keliautojams?

Šis maršrutas yra vienas gražiausių, kokių esu gyvenime matęs. Teko perplaukti daug įvairiausių upių nuo Nemuno, Dauguvos, Vyslos, Dniepro, Dunojaus, Reino iki Neries. Šis Neries kilpų parkas (Neries regioninis parkas – aut. past.) Pavilnyje tikrai yra nuostabus. Be to, upėje yra rėvų ir sunkumų, kas retai pasitaiko didelėse upėse. Plaukiant baidarėmis tai bus dar vienas iššūkis.

Visiems keliautojams būsime pažymėję 10 įdomiausių istorinių ir geografinių vietų, kurias rekomenduosime aplankyti. Tai irgi praturtins maršrutą.

Kokią, jūsų manymu, žinią Lietuvai neš šis liepos 6-osios iššūkis?

Tai akivaizdžiai vienijanti iniciatyva, įtraukianti didelį kiekį žmonių. Pabandykime įsivaizduoti: jeigu dalyvauja 770 laivų, juose po du žmones – jau vien 1500 dalyvių. Kernavėje tuo pat metu prasidės ir „Gyvosios archeologijos dienos“, mūsų istorijos apdovanojimai, bus giedamas himnas, vyks koncertas. Tai visą Lietuvą vienijanti idėja, tuo pat metu raginanti aktyviausius žmones dalyvauti betarpiškai – nuo ankstyvo ryto iki vakaro. Man atrodo, mintis labai paprasta – telkti žmones didžiuotis Lietuva ir švęsti jos svarbiausias šventes visiems drauge.

Pažvelkime į ateitį – ar šis plaukimas taps tradicija, ar kitąmet sulauksime naujo iššūkio?

Nereikia nieko žadėti, kol dar neįvyko, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad kai šis plaukimas taps sėkmingu, kitais metais mes vėl plauksime. Tai gali būti prasminga, įdomi ir daugiametė tradicija sujungti amžinąją Lietuvos sostinę su pirmąją. Tada istorija tampa lengviau suvokiama, artima. Plaukdamas iš Vilniaus į Kernavę, tu iš tiesų plauki pačiu istorinės Lietuvos branduoliu. Tas yra labai svarbu ir įdomu.

Registracija ir plaukimas

Norintys išbandyti savo jėgas istoriniame iššūkyje, kviečiami užsiregistruoti. Jūsų patogumui, siūlome baidares plaukimui iki Kernavės, o taip pat – kelionę autobusu po šventinio koncerto atgal į Vilnių. Registracijos formą rasite čia: tv3.lt/liepos6#registracija

Nuomojamoms baidarėms saugumo priemones bei irklus suteiks organizatoriai. Už savo saugumą atsakingas kiekvienas iššūkio dalyvis, registravimosi metu patvirtinantis, kad susipažino ir sutinka su dalyvavimo renginyje taisyklėmis.

Renginyje taip pat kviečiami dalyvauti ir turintys asmenines vandens transporto priemones. Registracijos forma: tv3.lt/liepos6#registracija

Plaukimo metu dalyviai galės naudotis ir specialiai Karaliaus Mindaugo iššūkiui sukurtu interaktyviu žemėlapiu, kuris supažindins su įdomiausiomis maršruto istorinėmis vietomis.

Visi iššūkio dalyviai liepos 6-ąją, 6 valandą ryto, susitiks Vilniuje, prie Baltojo tilto. Didysis plaukimas prasidės 7 valandą.

Dalyviai galės rinktis ir trumpesnes plaukimo distancijas. Jų patogumui suplanuotos dvi poilsio vietos: ties Stirniais (apie 25 km nuo starto linijos) ir ties Vieviu (apie 55 km nuo starto linijos). Šiose sustojimo vietose taip pat bus galimybė kelionę pabaigti. Plaukimą baigusių iššūkio dalyvių Stirniuose bei Vievyje lauks transportas, pervežantis į Kernavę arba atgal į Vilnių.

Visi kiti dalyviai kviečiami Kernavėje finišuoti iki 19.30 valandos, kur visų lauks ypatingas šventinis koncertas. Kernavėje žiūrovus džiugins linksmieji istoriniai apdovanojimai, iškilmingas „Tautiškos giesmės“ giedojimas 21 val. ir ryškiausių scenos žvaigždžių pasirodymai. Renginį tiesiogiai transliuos TV3.

Autobusai šventės dalyvių, parvykstančių iš Kernavės į Vilnių, lauks nuo 22 valandos.

Daugiau apie renginį rasite čia: www.tv3.lt/liepos6