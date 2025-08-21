Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių

Politologas Ignas Kalpokas tvirtina, kad tokiu būdu, prabildamas apie galimas rizikas dėl I. Ruginienės vyro verslo ryšių, G. Nausėda tarsi siunčia įspėjimą socialdemokratams bei mėgina užbėgti už akių galimiems skandalams.
„Tai yra tam tikra užuomina, kad socdemai turėtų turėti šiuos dalykus omenyje, bet, aš manyčiau, kad pagrindinis dalykas yra užbėgimas įvykiams už akių, sakant, kad taip, aš apie šituos dalykus žinau ir galima į viešąją erdvę to nedėti, tyrimų apie tai nedaryti, nes tai nedarys jokio poveikio“, – aiškina I. Kalpokas.
Visgi politologas pripažįsta, kad, ši prezidento pasidalinta informacija rodo, kad tam tikras kandidatės į premjero postą pažeidžiamumo spektras gali plėstis.
„Įdomi situacija, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kai premjerės vyras turi tokių ryšių ar bent jau turi prielaidas ryšiams su prorusiškais verslininkais.
Juo labiau, turint omenyje, kad buvo keliami klausimai ir dėl I. Ruginienės giminystės ryšių ir galimo pažeidžiamumo šitame kontekste, tai panašu, kad tas pažeidžiamumo spektras gali plėstis“, – komentavo I. Kalpokas.
„Gyventojai nusipelnė stabilumo“
Politologo Sauliaus Spurgos manymu, prezidentas turėtų pateikti daugiau informacijos visuomenei, turint omenyje buvusio premjero Gintauto Palucko skandalus.
„Manau, kad geriausia, kad atsakymas būtų aiškus, ypač šioje situacijoje, kad būtų pasakyta, kad viskas yra gerai. Ir manau, kad mūsų valstybė to yra verta, ir institucijos yra pakankamai kompetentingos, kad pateiktų tokį atsakymą“, – kalbėjo S. Spurga.
„Gyventojai nusipelnė stabilumo. Be abejo, geriausia būtų, kad prezidentas pasakytų, ar yra rizikų, ar ne. O šios kalbos tik kelia abejones, ir matome, kad jau reagavo ir politinio gyvenimo dalyviai, ir visuomenė tarsi yra tokioje nežinioje“, – pridėjo jis.
Visgi I. Kalpokas sako nemanantis, kad šiuo klausimu G. Nausėda pateiks daugiau informacijos, turint omenyje, jog jis palaiko I. Ruginienės kandidatūrą į premjero postą.
„Šioje vietoje turbūt labiau plėtotis, kaip tik jam būtų nenaudinga, nes tai keltų galbūt kokius nors papildomus klausimus, problemas jo daugiau ar mažiau proteguojamai koalicijai“, – dalinosi I. Kalpokas.
Tiesa, paklaustas ar ši prezidento pasidalinta informacija galėtų turėti įtakos I. Ruginienės legitimumui, I. Kalpokas komentavo, kad tai didelės įtakos neturės.
„Man atrodo, mes truputėlį šitoje vietoje per daug esame prisirišę prie tradicinio legitimumo supratimo, kur yra kažkokia viena viešoji erdvė, kur mes visi vartojame tą pačią informaciją ir kažkaip panašiai ją interpretuojame. Šiuo atveju tie, kurie yra arba už socdemus ir kitas valdančiąsias partijas arba prieš Tėvynės sąjungą ir jiems galima grasinti, kad kitaip grįš Tėvynės sąjunga, tai jie be kažkokių didelių kompromisų palaikys I. Ruginienę.
Tie, kurie jau ir iki tol kėlė klausimus apie I. Ruginienę dėl jos kompetencijos, dėl kitų savybių, jiems tai bus dar vienas papildomas argumentas, bet tai nėra kažkokie tarpusavyje susisiekiantys indai, kalbant apie visuomenę“, – aiškino I. Kalpokas.
Tuo metu politinio legitimumo atžvilgiu, politologo teigimu, galima pastebėti, kad šiuo metu valdančiosios koalicijos formavimas visų pirma yra „apie matematiką“, tad ir šiuo atveju I. Ruginienės asmenybės klausimas didelės įtakos neturės.
„Postai yra vienas iš kertinių dalykų, apie kurį dabar diskutuojama formuojant koaliciją, tai būtent yra postai ir kaip tam tikroms tikslinėms kiekvienos partijos rėmėjų grupėms kokių nors mokestinių ar kitų naudų galima pasiūlyti. Tai čia vėlgi tas premjerės asmenybės klausimas, jis yra visiškai šalutinis ir išvis, kur yra premjerė koalicijos dėlionėse? Niekur“, – kalbėjo I. Kalpokas.
„Yra tam tikrų rizikos veiksnių“
Prezidentas Gitanas Nausėda, kalbėdamas apie kandidatę į premjero postą Ingą Ruginienę, teigė, kad iš gautos informacijos iš Valstybės saugumo departamento, yra tam tikrų rizikos veiksnių, susijusių su galimos premjerės vyro veikla. Daugiau apie tai žemiau esančiame TV3 Žinių išskirtiniame interviu:
Jau netrukus bus Seime tvirtinama būsimoji premjerė Inga Ruginienė. Konservatoriai, žinoma, jų darbas kritikuoti valdžią, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą prašydami papildomos įslaptintos galbūt informacijos apie ją. Jūs pats po Gintauto Palucko skandalo sakėte, kad prašysite iš tarnybų visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Gavote įmanomą ir neįmanomą informaciją apie Ruginienę?
G. Nausėda: Neįmanoma turbūt, labai sunku patikrinti, nes neįmanomos aibė yra neribota. Įmanomos informacijos failą aš gavau. Yra tam tikrų rizikos veiksnių ir, pirmiausia, galbūt susijusių daugiau su pačios ponios Ruginienės vyro veikla. Tačiau tokių rizikos veiksnių, kurie turėtų tiesioginį sąryšį su nacionaliniu saugumu, Valstybės saugumo departamentas konstatavo, kad tokios informacijos neturi.
Jūs Ruginienės vyro reikalus turite omenyje tai, kas jau nuskambėjo viešoje erdvėje dėl bylos Ukrainoje, ar dar yra kažkas, ko nežinome?
G. Nausėda: Tiesiog verslo ryšiai, galimi ryšiai su konkrečiais asmenimis, šitų asmenų pažiūros. Taip, iš tikrųjų tose įmonėse, apie kurias kalbame, yra buvę savininkų, kurie atvirai deklaruodavo savo prorusiškas pažiūras.
Bet pats ponios Ruginienės vyras su tais asmenimis kontakto ir verslo ryšių neturėjo. Tiesiog jis atėjo vėliau, jau kuomet savininkas buvo kitas.
Visą prezidento interviu kviečiame pamatyti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
