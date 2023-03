Iš Ukrainos – padėka Lietuvai: „Kitos šalys turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu“

Padėkos žinute jis antradienį pasidalijo savo „Twitter“ paskyroje.

„Dėkojame Lietuvos Seimui už priimtą rezoliuciją, kuria Rusijos „Wagner“ įvardijama kaip teroristinė organizacija. Kitos šalys turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu. Turėtų kaltininkus vadinti kaltininkais“, – rašo jis.

Thanks to the Lithuanian Seimas for passing a resolution designating the Russian "Wagner" PMC as a terrorist organization. Others should follow suit. Should call culprits culprits.