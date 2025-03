Iš Trumpo – signalas pasauliui: tai gali „sukelti pakankamai didelį šoką“

Viešųjų ryšių ekspertas, duomenų analizės „Repsense“ vadovas ir JAV reikalų žinovas Mykolas Katkus teigė, kad D. Trumpui su savo kalba pavyko visus išgąsdinti. Prezidento pasisakymai buvo nukreipti į Džo Baideną.

„D. Trumpui pavyko visus išgąsdinti, priversti žiūrėti tą kalbą, kaip buvo galima tikėtis, nieko kažko (ypatingo) nebuvo po pastarųjų dienų pasisakymų. Atrodė kaip įtampos mažinimas daugelio aspektų, nes jisai visus savo pagrindinius dalykus, apie tarifus, pavyzdžiui, jau buvo paskelbęs iš anksto.

Ukrainos atžvilgiu, buvo tam tikras atitraukimas nuo tos retorikos, kuri pastaruoju metu girdėjosi, kas mums turbūt yra labai svarbu, taip pat, kad nieko blogo nekalbėjo apie NATO ir panašiai.

D. Trumpas yra prezidentas tik kelios savaites. Jisai bandė nupiešti D. Baideno Ameriką, kurią jisai gavo kaip kažkokią visiškai baisią vietą, kurioje viskas yra labai blogai, ir nieko nevyksta.

Ekonomika žlugo ir bandoma nupiešti, kad tai, kas vyksta prie jo (D. Trumpo), yra bandymas viską atstatyti. Žodžiu, visas kaltes dėl ekonominių problemų suvertė dabar ant D. Baideno“, – sakė jis.

JAV akcijų rinkos patiria sunkumų

Specialistas pastebi, kad D. Trumpas ne veltui surengė tokią kalbą, kadangi įsigalioję tarifai daro neigiamą įtaką JAV.

„Turbūt tos kalbos dabar yra gana svarbios, nes prasidėjus tarifų karui, akcijų rinkos patiria didelį kritimą. Komunistai turi gana prastą nuostatą apie tai, kaip Amerikos ekonomika šiais metais vystysis.

Kitas dalykas, tai nepasitenkinimas dėl labai didelio reformų greičio, kuris vyksta, ir po truputėlį didėja. Tai D. Trumpui norėjosi šitu formatu parodyti, kad dėl visko kalti yra demokratai, kad čia vyksta kova priminti visiems savo rėmėjams, už ką jie kovoja, už ką jie mobilizavo.

Ir tam tikra prasme, tai buvo reitingų statymas ir tai labai rimtas dalykas, nes matėme ir vaikai buvo atvesti į salę. Tai turbūt, jeigu trumpai, tai nieko tokio neįvyko.

Tai buvo politinė kalba, skirta vidaus auditorijai, užsiimant tam tikras pozicijas prieš neigiamas naujienas iš ekonomikos srities.

Aišku, viskas priklausys nuo politikos, bet jeigu tas tarifų karas tęsis, tai panašu, kad jis turėtų sukelti pakankamai didelį šoką Amerikos ekonomikai“, – pabrėžė viešųjų ryšių ekspertas.

Kalba, skirta JAV auditorijai, priminė didelį šou

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto (VU TSPMI) direktorė Margarita Šešelgytė, taip pat kaip ir M. Katkus, paaiškino, kad ši Kongrese pateikta kalba buvo skirta vidaus auditorijai, kuri išiskyrė respublikonų atsistojimų skaičiumi. Nepaisant to, geras ženklas, jog šiek tiek buvo užsiminta apie Ukrainą.

„Reikėtų į tą kalbą žiūrėti iš tos perspektyvos, kad jinai yra vis dėlto skirta vidaus auditorijai. Mes matėme labai didelį šou, primenantį rinkimines kalbas su atsistojimais.

Tiek daug atsistojimų, ko gero, istorijoje nematėme ir, iš esmės, tai buvo atkartojimas dalykų, kurie buvo ir rinkiminėje programoje ir daugiau buvo susiję su vidaus politika,, ir tų priešų ieškojimas, tai yra migracijos klausimai, ir taip toliau.

Tai užsienio politikai, kas buvo svarbu, tai tarifai, Ukraina, Grenlandija, bet tai tikrai, ko gero, nėra pirminiai klausimai, kurie rūpi vidaus auditorijai. Tai tas nuosaikus tonas, įsipaišantis į bendrą perspektyvą amerikietiškoje pozicijoje.

Ar tas tonas bus toks pat bendraujant su partneriais, čia yra jau kitas dalykas, nes ten gali būti ir spaudimo taktikos. Aišku tai, kad nebuvo pasakyta kažko labai aštraus Ukrainos klausimu ir paliktos atidarytos durys ir tas laiško paminėjimas Volodymyro Zelenskio, manau, kad yra bent jau nedidelis, bet geras ženklas“, – komentavo ji.

Grenladija yra svari šalis ne tik dėl JAV interesams

Pasak M. Šešelgytės, D. Trumpui prakalbus apie Grenlandijos prijungimą prie JAV, ji atkreipė dėmesį, kad šioje teritorije yra gausu naudingųjų iškasenų bei su saugumu susijusių strateginių objektų.

„Tai dėl Grenlandijos reikia prisiminti, kad ten rinkimai vyks ir jie irgi galvoja apie savo nepriklausomybę ir tai yra ne šių metų projektas, jau kurį laiką kalbama. Čia tokia žinutė, matyt, kad remia Granlandijos žmonių apsisprendimo teisę.

O ką jau ten toliau derėsi su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, jeigu Grenlandija nuspręs pasirinkti nepriklausomybę, tai čia yra kitas klausimas.

Jinai yra svarbi dėl erkties regiono, dėl prekybinių karinių, jūrinių kelių ir dėl to, kad tai yra strateginis objektas, kuriame JAV turi savo bazę.

Dėl to, kad arktyje vyksta didelė kova tarp Rusijos (ir per Rusiją) ir Kinijos, ir JAV, tai kova dėl strateginės pozicijos, bet taip pat ir dėl išteklių tiek visoje arktyje, tiek ir Grenlandijoje.

Tai Grenlandijoje išteklių yra ir čia Jungtinėms Amerikos Valstijoms, matome ir iš mineralų susitarimo, kiek svarbu yra ištekliai. Antras dalykas, tai yra ta jūrinė zona, kuri yra paskaičiuojama nuo krantų valstybių (nuo sienų).

Tai JAV (siena) šiuo metu yra mažesnė negu, tarkime, Rusijos, tai Grenlandija išplėstų tą kontinentinę zoną, jūrinę zoną, kur tu gali turėti savo teises. Tai čia irgi yra labai svarbu“, – sakė VU TSPMI direktorė.

Eilinė Trumpo kalba

Viešojo kalbėjimo ekspertė Neringa Bliūdžiūtė savo feisbuko paskyroje išskyrė pagrindinius akcentus, kurie įstrigo D. Trumpo kalbos metu.

„Eilinė Trumpo kalba kaip niekada, šioje kalboje buvo to, ko nebuvo anksčiau:

Nebuvo tiek atsistojimų (laukiu kol kas suskaičiuos, bet Vance (JAV viceprezidento) disciplina jautėsi salėje. Nebloga mankšta).

Nebuvo tokio ilgo pranešimo JAV Prezidentų pranešimų Kongresui istorijoje (1 val. 40 min.). Tiesa, dar verta paminėti, kad šis nėra tas tradicinis SOTUS (State of the Union, nes jam pagal tradiciją turi praeiti daugiau laiko nuo inauguracijos, bet Ronaldas Reiganas buvo primasis, kuris pradėjo šį pirmųjų išstojimų iš karto po inauguracijos žanrą).

Nebuvo tiek epitetų: „big, astonishing, no other, wonderfull, most successful, impressive, astronomical, massive, vast, freest“ (liet. didelis, stulbinantis, ne kaip kiti, nuostabus, sėkmingiausias, įspūdingas, astronominis, didžiulis, laisviausias).

Nebuvo tiek įvardintų priešų (imigrantai, biurokratai, visos šalys ir ES).

Nebuvo tiek vaikų, pakviestų į ceremoniją ir naudojamų iliustruoti kokius nors D. Trumpo veiksmus (ir vienas paskirtas specialuoju agentu kalbos metu).

Nebuvo tiek pasakojimų apie nusikaltimus „alliens, monsters“ (liet. ateiviai, monstrai).

Nebuvo iš salės išvesto nepasitenkinimą reiškusio demokratų kongresmeno (pirmas kartas istorijoje – per Barako Obamos pranešimą kažkada vienas respublikonas rėkė „tu meluoji“ , bet išvestas nebuvo).

Pradžia. Padėkoja spykeriui (liet. kalbėjusiam) ir Melanijai (D. Trumpo žmonai), ir iš karto kerta „America is back“ (liet. Amerika sugrįžo). Tai pradžia su savo stipria įprasta žinute.

Temos. Migracija, kova su biurokratija, tarifai ir mokesčiai, ir teismai. Visos, kurios paminėtos ir rinkimų pergalės kalboje.

Pabaiga. Pabaigoje Trumpas panaudoja įprastą motyvacinių kalbų formulę, aš ypatingas, jūs ypatingi, eikime versti kalnų. „I was saved by God to make America great again“ (liet. aš buvau išsaugotas Dievo, kad padaryčiau Ameriką ir vėl didžią). Mūsų tauta ypatinga, nes iškentėjome, kovojome, sukūrėme neįtikėtinus dalykus, laikas imti likimą į savo rankas.

„Golden Age has just begun“ (liet. auksinis amžius dar tik prasidėjo).

Tonas. Tylus, pakankamai monotoniškas ir „passive aggressive“ (liet. pasyviai agresyvus).

Man jau pradeda mažiau rūpėti, ką sako jis, ir daugiau – ką sako (ar kaip tyli) kiti. Tai, pavyzdžiui, disciplinuotas VISŲ respublikonų stojimasis nuolatinis man įstrigo labiausiai“, – rašė ji.

Iš Trumpo – nauji signalai dėl Ukrainos: gavo asmeninį Zelenskio laišką

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad gavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio laišką kuriame teigiama, kad jo šalis yra pasirengusi „kuo greičiau sėsti prie derybų stalo ir priartinti ilgalaikę taiką“, rašo CNN.

Jis laišką pavadino svarbiu.

„Mano komanda ir aš esame pasirengę dirbti vadovaujant stipriam prezidento D. Trumpo vadovavimui, kad pasiektume ilgalaikę taiką“, – V. Zelenskio laišką pacitavo D. Trumpas.

„Mes tikrai vertiname tai, kiek daug Amerika padarė, kad padėtų Ukrainai išlaikyti savo suverenumą ir nepriklausomybę. Kalbant apie susitarimą dėl naudingųjų iškasenų ir saugumo, Ukraina yra pasirengusi jį pasirašyti bet kuriuo Jums patogiu metu“, – anot D. Trumpo, rašė V. Zelenskis.