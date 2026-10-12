Iš Nausėdos – jautrūs žodžiai dėl Vaitiekūno mirties: tai buvo legendinis žurnalistas

Pasak jo, H. Vaitiekūnas buvo legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika.
„Jis mokėjo į kasdienybę pažvelgti su švelniu humoru, o į sudėtingus gyvenimo išbandymus – su išmintimi ir tikėjimu. H. Vaitiekūno gebėjimas pastebėti žmogų, išgirsti jo istoriją ir dalytis savo patirtimi praturtino Lietuvos žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką“, – rašoma prezidento užuojautoje.
G. Nausėdos teigimu, H. Vaitiekūnas savo profesinę patirtį, laiką ir energiją negailėdamas skyrė ne tik žurnalistikai, bet ir jaunųjų kolegų ugdymui bei savanorystei. Savo veikla jis liudijo, kokią reikšmę turi nuoširdus dėmesys kitam žmogui, atjauta ir noras padėti.
Apie H. Vaitiekūno mirtį sekmadienio vakarą pranešė naujienų portalas lrt.lt.
Žurnalistas mirė eidamas 78-uosius metus
H. Vaitiekūnas gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžyje, tais pačiais metais kartu su šeima persikėlė gyventi į uostamiestį ir ten baigė Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą bei vaikų muzikos mokyklą.
1969 m. dirbo „Valstiečių laikraštyje“, vėliau – „Vakarinių naujienų“, Vilniaus bei Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose.
Lietuvos televizijos „Panoramos“ redakcijos reporteriu H. Vaitiekūnas dirbo 1978–1993 m., vėliau kūrė televizijos laidas.
Per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“.
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